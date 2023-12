Premier League: La famosa actriz Julia Roberts es 'odiada' y abucheada por ser aficionada de un gigante de Inglaterra

La famosa actriz Julia Roberts fue abucheada en el Graham Norton Show, pues reveló que es aficionada del Manchester United, uno de los clubes más grandes de la Premier League y del llamado Big Six de Inglaterra.

Sin importarle las muestras de poco afecto para su equipo, la actriz de Mujer Bonita defendió a su equipo y ofreció un par de anécdotas sobre el amor que siente por el cuadro rojo de Manchester.

"¡Vamos! ¡Vamos! No me desviarán", dijo la nacida en Smyrna, Georgia, Estados Unidos, quien más adelante rememoró de la vez que visitó el estadio Old Trafford, en donde conoció a Marcus Rashford y Erik ten Hag, jugador y técnico del club, quienes le dieron una camiseta personalizada.

La protagonista de Comer, rezar, amar explicó que su amor por el Manchester United viene de sus hijos, quienes a temprana edad empezaron a jugar futbol.

"Tengo tres hijos. Cuando eran muy pequeños y empezaron a jugar futbol, empezaron a verlo por televisión y nunca me di cuenta de lo emocionante que era verlo por televisión. Simplemente lo logramos y de alguna manera el Manchester United se convirtió en nuestro equipo, el equipo motor de la familia, nuestro equipo. Y quedamos como poseídos", dijo Roberts.

Conoce a Julia Roberts, aficionada del Manchester United

Julia Roberts nació el 28 de octubre de 1967 en Smyrna, Georgia, Estados Unidos en una familia de artistas. Su padre, Walter Roberts, era un actor y escritor, y su madre, Betty Lou Bredemus, era una exbailarina y actriz.

Julia Roberts tiene dos hermanos, Eric Roberts y Lisa Roberts Gillan, quienes también forman parte de la industria del entretenimiento. Julia comenzó su carrera actoral en 1980, apareciendo en series de televisión y películas menores.

Su primer gran rol llegó con la película "Mystic Pizza" en 1988, pero fue con "Pretty Woman" en 1990 que se convirtió en una estrella de fama internacional. Su interpretación en este filme romántico la catapultó a la fama y le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz.

A lo largo de los años Julia Roberts ha participado en varias grandes películas, desde comedias románticas hasta dramas. Algunas de sus cintas más conocidas son "Steel Magnolias" (1989), "Erin Brockovich" (2000), "Ocean's Eleven" (2001), "Eat Pray Love" (2010), y "Wonder" (2017).

Julia Roberts ha ganado varios premios a lo largo de su carrera, incluidos el Premio Oscar, tres Globos de Oro y un BAFTA.

