Premier League: Jugador del Manchester United provoca el llanto de un niño que sólo quería conocerlo (VIDEO)

El futbolista argentino Alejandro Garnacho brilló en el último encuentro contra el Everton al anotar un gol de chilena al inicio del partido. Sin embargo, su impacto no se limitó al terreno de juego, ya que el jugador protagonizó un emotivo momento con un joven aficionado inglés.

El espectacular gol de Garnacho fue el tema de conversación con el pequeño George, pues en la antesala al enfrentamiento contra el Galatasaray en Turquía por la Fase de grupos de la Champions League, el delantero se detuvo para interactuar con el fanático, quien lucía la camiseta de la selección argentina y una bufanda de los Diablos Rojos con la imagen del nacido en España.

Alejandro Garnacho anota gol de chilena en el minuto 3 del partido entre el Everton y el Manchester United Foto: Reuters

La madre de George grabó el momento en el que el futbolista se tomó el tiempo para hablar con el joven admirador. Garnacho le entregó una caja autografiada que tenía unos botines de futbol. "Es el mejor gol que vi", expresó el emocionado niño mientras le salían lágrimas de felicidad.

El diálogo entre el ídolo y su fanático continuó durante unos minutos, dejando a George sin palabras y con una sonrisa que iluminaba su rostro. La caja llevaba una dedicatoria especial.

Para mi amigo George, con amor. ¡Feliz cumpleaños! Alejandro Garnacho

Un regalo inolvidable para el afortunado cumpleañero, quien no pudo contener su alegría. "Estoy tan feliz", exclamó. "Gracias, Granacho. Te amo. Eres el mejor del mundo", cerró el video el niño, evidenciando la conexión que generó el gesto del futbolista.

Alejandro Garnacho, reconocido por el golazo con el ManU

El espectacular gol de chilena de Alejandro Garnacho contra el Everton el domingo pasado dejó atónitos a millones de seguidores en todo el mundo, pues la acrobacia del joven de 19 años se ha ganado un lugar en la historia del Manchester United.

El momento culminante ocurrió en el tercer minuto de juego, cuando Diogo Dalot ejecutó un centro al área del rival y a primera vista, el pase parecía demasiado profundo, pero la destreza del argentino demostró lo contrario.

El delantero logró acomodar sus pies, elevarse en el aire y conectar con un tiro alto que sobrepasó al portero Jordan Pickford, colándose en la esquina más alejada de la red.

El joven delantero, aún asombrado por su propia hazaña, compartió sus impresiones después del partido con Sky Sports. "Para ser honesto, no puedo creerlo. No vi cómo marqué, sólo escuché y pensé 'Dios mío'. Uno de los mejores goles que he marcado, por supuesto, y estoy muy feliz".

