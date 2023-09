La primer Champions sin Messi, tras 19 años

La Champions League entra en acción en su Temporada 2022-2023, pero en esta ocasión lo hará con un ingrediente que no sucedía desde hace casi 20 años, pues Lionel Messi no jugará este torneo por primera ocasión desde 2004 cuando debutó con el Barcelona con apenas 17 años de edad.

La Pulga decidió tomar otro camino y partir a la MLS, pues en algunas declaraciones aseguró que lo que buscaba en ese momento era estar tranquilo, seguro y que su familia pudiera tener una vida normal y así se le ha notado en sus primeros 100 días en Estados Unidos en donde es la estrella y ha ayudado al Inter Miami a ganar un título, meterse a otra final y estar peleando por los playoffs de la MLS, algo que lucía muy complicado cuando aterrizó el argentino.

Sin duda, la falta de calidad de Lionel Messi en la Champions League se va a notar, pero no es el único jugador que no estará en este campeonato, pues durante el verano muchas estrellas decidieron dejar Europa para buscar otros caminos, están por ejemplo sus amigos Jordi Alba y Sergio Busquets que decidieron irse con él a Florida, pero también hay muchos otros que prefirieron ganar millonadas y partir a Arabia Saudita a lado de Cristiano Ronaldo. Saido Mane, Karim Benzema, Neymar y muchos otros futbolistas no tendrán actividad en la Champions Legue, pues prefirieron las grandes cantidades de sueldos a seguir en la élite mundial.

Los dueños del PSG decidieron cambiar de plan durante el último mercado de pases y un renovado equipo saldrá a medirse contra el Borussia Dortmund al levantarse el telón de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Cuando un equipo se obsesiona con algo, no es una buena señal. Hay que tener ilusión, esperanzas, ambición... Obsesionarse no funciona en ningún sector de la vida

Luis Enrique, Entrenador PSG

Como es habitual, los campeones de Francia gastaron a manos llenas en nuevos fichajes, pero parecen haber dejado atrás la obsesión de adquirir a jugadores de marquesina.

Marco Asensio llegó procedente del Real Madrid; Gonçalo Ramos, del Benfica y Randal Kolo Muani, del Eintracht Frankfurt. Kolo Muani se perfila para completar un tridente ofensivo netamente francés junto a Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, éste último fichado del Barcelona.

El PSG también revolucionó su mediocampo con las adquisiciones del uruguayo Manuel Ugarte y el surcoreano Kang-in Lee. La zaga se reforzó con Lucas Hernández y Milan Skriniar.

Aparte de las salidas de Messi y Neymar, el equipo dejó partir a Sergio Ramos y Marco Verratti. Han adoptado el planteamiento 4-3-3 bajo la dirección del nuevo técnico Luis Enrique, quien no ha tenido que lidiar con tener que acoplar juntos a Neymar, Messi y Mbappé.

Los inversionistas qataríes, quienes tomaron el control del club en 2011, confían que la nueva estrategia sea la acertada para poder trasladar su dominio doméstico a Europa.