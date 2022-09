PSG: Neymar y la insólita razón por la que dejó al Barcelona; no fue 100% su decisión

Luego de que se destaparan una serie de polémicas dentro del Futbol Club Barcelona, en su mayoría relacionadas con la renovación de Messi, ahora fue el turno de sacar a la luz las razones por las que Neymar salió de la institución y se unió al PSG.

En 2017 el crack brasileño llegó al cuadro parisino en una decisión que no fue 100% suya. El diario El Mundo reveló que el padre de Neymar se encontraba molesto con el Barca por haber filtrado la prima de fichaje que su hijo iba a tener por renovar, la cual era de 64.4 millones de euros.

"Yo he estado horas y horas con este hombre y creo que lo conozco lo suficiente como para saber cuándo va de farol y cuándo dice la verdad. En este caso tengo el convencimiento absoluto, me lo ha demostrado, de que estaba de nuestro lado", habría dicho un directivo a Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, por correo.

Neymar pasa del Barca al PSG por más de 200 mde

"Os he contado a todos por separado que el problema en este caso era la cabeza del jugador. El chico está mal, tiene muchos problemas personales, está muy confuso y es muy vulnerable. Así que equivocadamente ha pensado que huyendo de Barcelona también huirá de sus problemas. Lo he hablado directamente con él, repetidamente, le he hecho llorar más de una vez, y me ha reconocido en más de una ocasión que estaba perdido", señala.

Las reuniones entre el padre de Neymar y el club no fueron fructíferas porque el entorno del jugador pedía el pago inmediato de los más de 60 millones de euros, pero ante la negativa del Barcelona el futbolista sudamericano se terminó uniendo al PSG por 222 millones de euros.

