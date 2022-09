VIDEO: ¡Lamentable! Juego entre Necaxa y Santos en la Liga MX Femenil acaba en golpes entre las futbolistas

Un hecho desafortunado se presentó al final del partido entre Necaxa y Santos en la Liga MX Femenil, luego de que futbolistas de ambos equipos se agarraron a golpes y empujones en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Después del silbatazo final con el empate 1-1 vino el desorden, esto a raíz de que algunas jugadoras se hicieron de palabras, lo cual derivó en una pelea campal en la que hubo patadas, manotazos y cachetadas.

Las futbolistas más involucradas en el hecho violento fueron Alexia Villanueva, delantera de las laguneras, y Samantha Calvillo, atacante de las hidrocálidas, aunque poco después otro grupo de jugadoras llegó para separarlas e impedir que la situación pasara a mayores, lo cual no evitó que ambas fueran expulsadas.

Gerardo Castillo, timonel del Necaxa, reprobó el incidente violento al final del juego, aunque dejó entrever que las integrantes de Santos fueron las que desencadenaron el suceso.

"No estoy a favor de la violencia, pero me gustó que el equipo al final defendiera el escudo, a veces hay que defenderse, pero obviamente les reiteré que no es el camino dar patadas y golpear, el camino es jugar y ser asertivos tanto en defensa como en ataque, pero lo que más gustó es que mostraron la acción en una acción donde chicas de Santos a lo mejor se burlaron, no lo sé, no escuché y tampoco quiero juzgarlas”, indicó Castillo.

Archundia acaba con polémica de gol anulado a Chivas

Cinco días después de la derrota de Chivas ante América en el Clásico Nacional, Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, habló acerca de la polémica decisión en la que el VAR no consideró como gol un aparente tanto de Sergio Flores en el segundo tiempo, con el marcador 2-0 a favor de las Águilas.

El exsilbante calificó de correcta la decisión tomada por Adonai Escobedo el sábado pasado, pues aseguró que no hay una toma contundente que muestre que el balón haya superado por completo la línea de meta en la portería defendida por Guillermo Ochoa.

"No hay toma contundente si el balón atravesó la línea, por lo tanto la decisión que se toma es totalmente acertada y así iremos dando nuestra evaluación y eso lo saben los equipos. Semana a semana hacemos los análisis, nos reunimos, damos nuestros puntos de vista, el análisis se hace con fundamento en la regla para tener más claro lo que estamos marcando", afirmó Archundia en conferencia de prensa.

