Pumas, con 14 goles, la peor ofensiva de todo 2021

Los Pumas de la UNAM viven una pesadilla en el actual año, pues sus problemas dentro y fuera de la cancha provocan que sea uno de los peores equipos en la Liga MX en lo que va de 2021, pues en el actual Apertura 2021 ocupan el sitio 15 con solamente cinco unidades de las 21 que se encuentran en se han disputado.

La delantera universitaria carece de la contundencia y eso se ha manifestado a lo largo de nueve meses, pues en el transcurso de este tiempo solamente han perforado las redes en 14 oportunidades, lo que los hace la peor ofensiva de todo 2021; al parecer la venta de Carlos González a los Tigres de la UANL, el pasado diciembre, provocó la falta de olfato goleador en los capitalinos.

Durante todo el Guard1anes 2021 solamente marcó en 10 oportunidades en las 8 Jornadas que van del Apertura 2021 se ha manifestado en cuatro, solamente por encima del Querétaro que acumula una diana y empatado con el Puebla.

De los cuatro delanteros que tiene Pumas registrados en la Liga MX, solamente Juan Dinenno se ha hecho presente en las porterías rivales con dos tantos.

Este fin de semana, Pumas tiene una dura prueba y no precisamente ante uno de los mejores equipos del campeonato, pero sí en un llamado clásico, pues enfrenta a Chivas en Ciudad Universitaria y ambos clubes están urgidos si desean ganar un boleto, aunque sea para el repechaje del Apertura 2021.

El Guadalajara llega al partido respirando mejor que sus rivales porque hace un par de semanas se impuso a Necaxa, con un polémico penalti, para romper una cadena de cuatro partidos sin poder ganar.

Con sus nueve puntos, el Rebaño Sagrado se ubica en el sitio 11 de la tabla y estaría en la repesca si el torneo terminara hoy, pero aún le restan algunas semanas, por lo que no puede bajar la guardia si desea meterse a la Fiesta Grande del Futbol Mexicano aunque sea en repechaje.

Los números no reflejan la presión que asfixia al entrenador Víctor Manuel Vucetich. No sólo porque el equipo se ausentó de la Liguilla anterior y porque el funcionamiento en el campo no es óptimo, sino que además el Rey Midas causó polémica al declarar que Chivas está en desventaja por jugar sólo con mexicanos.

“Volvemos a estar abajo y eso preocupa, entristece y frustra. Tenemos que dar vuelta a la página muy rápido, quedarnos con las cosas sobresalientes y seguir adelante porque viene la mitad de torneo, y tenemos que jugar una segunda mitad casi perfecta si queremos ir a la liguilla”, dijo el entrenador argentino Andrés Lillini.

Lillini recibió un voto de confianza del nuevo vicepresidente deportivo Miguel Mejía Barón, quien fue presentado el miércoles, pero una derrota en casa ante el odiado rival podría precipitar una decisión de los dirigentes.

Las Águilas del entrenador argentino Santiago Solari procurarán mantenerse como uno de los tres invictos y en la cima del campeonato cuando reciban a Mazatlán el sábado en el inicio de una semana con mucha actividad.

América, con 17 unidades, podría quedarse como líder aun perdiendo siempre y cuando León empate o pierda su encuentro por la octava fecha.

Mazatlán llega al partido con nueve puntos, en la 12da posición.

Después de enfrentar a Mazatlán, América viajará a Estados Unidos para enfrentarse al Unión de Filadelfia en el choque de vuelta por las semifinales de la Liga de Campeones y el sábado 18 visitan al Toluca por la novena fecha del campeonato.

En Europa se niegan a mundiales cada dos años

La FIFA detalló su plan para reorganizar el futbol internacional y que gira en torno a escenificar la Copa del Mundo cada dos años, pese a que el rechazo de Europa pudiera llevar a un boicot.

En una presentación en la que participaron leyendas del futbol, la FIFA dio a conocer su propuesta, pero la reacción de Europa fue inmediata. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, confirmó que pudiera lanzar un boicot por sus equipos, que han monopolizado los títulos del máximo torneo del futbol desde que Brasil se proclamó campeón en 2002.

“Podemos decidir no participar”, dijo Ceferin en una entrevista con el diario británico The Times.

Unos 80 exastros internacionales viajaron a Qatar para dos días de conversaciones auspiciadas por la FIFA y emergieron con un consenso para jugar el torneo cada dos años.

“Todos concordamos con la nueva propuesta para el calendario”, dijo el brasileño Ronaldo, quien jugó en cuatro mundiales y ganó un par de ellos.

Pero Ceferin advirtió que “por lo que sabemos los sudamericanos comparten nuestra posición” contra el plan de la FIFA.

“Buena suerte con una Copa del Mundo así”, comentó Ceferin a The Times, en el más reciente conflicto UEFA-FIFA desde 2016.

Por su parte, Arsen Wegner reconoció que la FMF sí quiere que se realicen cada dos años.