Los Pumas aportan dos jugadores a la Selección en 7 años

Los Pumas son uno de los equipos revelación del Apertura 2023, logrando ser el tercer mejor combinado de la temporada gracias a dos jugadores en especial; César Chino Huerta y Julio González, quienes con sus goles y sus atajadas, respectivamente, tienen a los felinos en lo más alto de la Liga MX.

El gran momento del Chino Huerta y del arquero González no pasó desapercibido por el entrenador Jaime Lozano, quien decidió llamarlos para esta Fecha FIFA, siendo la primera vez en siete años que el Club Universidad tiene dos jugadores convocados en la Selección Mexicana.

Pumas, en algún momento el gran semillero del Tricolor y del futbol mexicano, tuvo que esperar más de un lustro para que dos de sus futbolistas fueran llamados al mismo tiempo con la Selección Nacional, pues la última vez había sido en marzo del 2016.

En aquel año el cuadro azteca estaba dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, quien convocó a Alejandro Pikolín Palacios y Eduardo Herrera, ambos formados y debutados en los Pumas, caso contrario al del Chino Huerta (Chivas) y Julio González (Santos Laguna), quienes no surgieron de la cantera auriazul.

Curiosamente en ambas convocatorias se llamó a un portero (Palacios y González) y a un atacante (Herrera y Huerta), aunque el Pikolín no tuvo actividad como seleccionado nacional. Por su parte, Lalo Herrera disputó nueve duelos con el Tricolor y celebró tres gritos de gol.

Bajo el mando del Jimmy Lozano el Chino, el nuevo ídolo del Pedregal, ya se estrenó como goleador con la Selección Mexicana, lo hizo en su debut y fue el tanto con el que se saldó un empate 2-2 ante Australia en la pasada Fecha FIFA.

Con 22 años de edad Huerta cayó con el pie derecho en los Pumas y sobre todo bajo el mando del Turco Mohamed es que ha encontrado su mejor nivel en su corta carrera, pues actualmente compite por el campeonato de goleo de la Liga MX.

El extremo universitario tiene 7 dianas en el semestre local, las mismas que André-Pierre Gignac (Tigres), y tan sólo una menos que los líderes anotadores Harold Preciado (Santos) y Carlos González (Xolos de Tijuana).

César es uno de los jugadores con mejor presente en toda la Liga MX, por lo que no sería raro verlo de nuevo en la cancha, como suplente o incluso titular, ante Ghana o Alemania, los próximos rivales de la Selección Mexicana.

La gran duda es si Julio González tendrá minutos en su primera convocatoria a la Selección Mexicana absoluta, pues en la lista de Jaime Lozano para enfrentar a Las Estrellas Negras y a Die Mannschaft hay otros tres guardametas; Memo Ochoa, Toño Rodríguez y Luis Malagón.

El portero Julio José González, de 32 años, vive una historia de ensueño, ya que estuvo cerca de abandonar el futbol profesional hasta que fue rescatado por la institución del Pedregal. “Me quedé sin equipo en el 2019, tenía 28 años y no conseguía oportunidades. Pumas me abrió las puertas y estoy agradecido con ellos”, dijo el cancerbero.

Cuando el originario de Acapulco llegó al Club Universidad tuvo que hacer méritos para poder ser el arquero titular, pues en su momento estuvo a la sombra de Alfredo Talavera y Sebastián Sosa, aunque hoy es inamovible del arco felino.

“Me tocó ser seleccionado Sub-20, ir a un Mundial y cuando debuté en Primera División no tuve tantas oportunidades, pero cuando me llegaron ahora y las aproveché, creo que me toman en un momento de mayor madurez, en un estado de mejor forma física y mental. Estoy muy ilusionado”, agregó González en un video publicado en las redes del Tricolor.