PUMAS: Dani Alves lanza el mensaje más esperado de año nuevo

El Torneo Clausura 2023 de la Liga MX arranca este viernes 6 de enero y una de las grandes dudad en torno al campeonato mexicano era si Dani Alves, jugador brasileño, regresaría a cumplir su contrato con los Pumas de la UNAM tras su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Alves llegó al Club Universidad en la Jornada 5 del pasado Torneo Apertura 2022, en el empate 1-1 ante Mazatlán, y aunque el equipo no entró ni al repechaje el lateral consiguió ser convocado por Tite a la Selección Brasileña que participó en el Mundial.

Cuando terminó la participación de la Canarinha en tierras árabes su rumoró que Alves tenía propuestas en otras ligas para seguir su carrera profesional, sin embargo, en redes sociales el exBarcelona dejó en claro que regresará a los Pumas para terminar su contrato.

Dani Alves anuncia que estará con los Pumas para el Clausura 2023. Foto: Captura de pantalla

"Vamos para el segundo round con la confianza y la personalidad de que nos caracterizan. Siempre positivo y con ganas de cambiar la historia de la people ¡Fallowme (siganme) los BUENOS! Nos vemos prontito Pumas Boyzz", indica Dani Alves en su cuenta de Instagram junto a una foto con el uniforme del Club Universidad.

"No sé con qué especie de man (hombre) ustedes están acostumbrados a lidiar, pero este acá es un ching** muy verraco que no desiste nunca. Solo pido a este año SALUD para poder seguir haciendo lo que amo, con la gente que quiere intentarlo. No si hace ganadores ni campeones escuchándolo que piensan los demás de ti ni hablando en demasía. Si hace luchando, si hace resistiendo, si hace poniendo huevos, si hace exigiendo de su propio para él bien colectivo. Todo está a dentro de uno; tus capacidades, tu fuerza y tu resiliencia. Todo cambio lleva su adaptación, llame como se llamen. Pero la aceptación, el conocimiento y el aprendizaje son puntos de partida de los inteligentes", se lee en el texto.

Se espera que Dani Alves reporte con los Pumas en los próximos días y se ponga a disposición de Rafael Punte del Río para ser considerado en los partidos. El debut de los del Pedregal en el Clausura 2023 es el domingo 8 de enero en el Estadio Olímpico Universitario ante FC Juárez.

Acusan de agresión a Dani Alves, jugador de Pumas

El brasileño Dani Alves, futbolista de Pumas, se encuentra envuelto en un escándalo luego de que una mujer lo acusó de agresión sexual en Barcelona, España, donde el sudamericano pasa las vacaciones de fin de año tras su asistencia con la Canarinha al Mundial de Qatar 2022.

Según información del medio español ABC, el hecho ocurrió el pasado 30 de diciembre en la sala de fiestas de la calle Tuset y ya es investigado por la policía. La mujer aseguró que Alves metió su mano a su ropa interior para posteriormente tocarla sin su consentimiento.

🔴 Denuncian a Dani Alves por una supuesta agresión sexual en una discoteca de Barcelona https://t.co/AgeJYNxD5Y — ABC.es (@abc_es) December 31, 2022

La seguridad del lugar respondió al llamado de la mujer y para llevar a cabo el protocolo correspondiente en estas situaciones, por lo cual informó de esto a la policía, que abrió una investigación contra el exjugador del Barcelona.

El citado medio también dio a conocer que la mujer fue llevada a un hospital para que los médicos la revisaran y después realizara su denuncia.

De igual manera, ABC aseguró que personas ligadas al jugador de Pumas confirmaron la presencia del brasileño en el lugar, aunque indicaron que "no había pasado nada".

aar