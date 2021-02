Pumas pierde el invicto en CU tras casi un año

El León logró un importante triunfo ante unos Pumas que no encuentran el camino de la victoria en el actual campeonato. Los dos finalistas del torneo pasado han iniciado el Guard1anes 2021 de capa caída, pero aún están a tiempo de salir adelante y buscar una posible calificación.

Pumas no perdía en casa desde el pasado 23 de febrero de 2020, cuando se disputaba el Clausura 2020 antes de que se detuviera el torneo a causa de la pandemia por el Covid-19. El último descalabro de los del Pedregal fue ante el Morelia (ahora Mazatlán), por un marcador de 2-1.

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 7 fue en el que se vieron las caras Pumas y León en Ciudad Universitaria, ambos arribaron urgidos a CU en busca de sumar de tres y comenzar dejar atrás la mala racha.

. Gráfico: La Razón de México

Aunque el encuentro tuvo pocas llegadas por ambos lados, al final La Fiera con un tanto de Ángel Mena al minuto 68 se llevó el triunfo y podrá viajar al Bajío un poco más tranquilo para preparar la semana de la Fecha 8 del Guard1anes 2021 de la Liga MX.

El único tanto del partido cayó producto de un error de la defensa de los Universitarios, pues Menezes puso un pase filtrado y Mena aceleró para ganarle en la carrera a los zagueros del Pedregal y así vencer a Alfredo Talavera.

Una buena noticia para los Pumas de la UNAM es que su delantero estrela Juan Dinenno ya está de vuelta tras superar una lesión sufrida en la pasada Jornada 1 y entró de cambio al minuto 55, pero a pesar de ello no pudo hacer mucho para ayudar a su escuadra.

Los del Pedregal se adueñaron de la redonda durante el primer tiempo, pero su falta de contundencia era notable y sólo tuvieron una llegada de peligro, producto de su actual refuerzo Gabriel Torres.

Para la parte complementaria los dirigidos por Ignacio Ambriz fueron más insistentes en el arco universitario, pero como lo han demostrado a lo largo del torneo sus pases a profundidad no tienen el destino esperado.

Con este resultado, el León logró escalar algunas posiciones y ahora se encuentra en el lugar 12 con siete puntos, mientras que los Pumas se siguen hundiendo y bajaron al puesto 16 y se quedaron con cinco unidades.

Al término del partido, el entrenador de los universitarios, Andrés Lillini, reconoció que no tienen material para competir y se echó la culpa del presente que viven los del Pedregal.

“Es confianza, hemos perdido la confianza de tener el balón, de quererlo. Ahora nos cuesta mucho trabajo llegar al área, hemos dado la vuelta a diferentes sistemas, creo que el manejo del partido de León fue mejor que el de nosotros”, resaltó el timonel argentino.

Al ser cuestionado acerca del invicto de los Pumas, aseguró que “la verdad nunca lo tuve en cuenta, me duele perder en mi casa porque era nuestra batalla en donde más nos hacíamos fuertes, pero uno es parte de un grupo cuando se gana y cuando se pierde”, concluyó.

Por su parte, Ignacio Ambriz dejó claro que no tiene nada en Europa y que si en días pasados declaró que le gustaría dirigir allá solamente era su sentir, pero eso no quiere decir que esté distraido por partir al viejo continente.

“Me dicen que estoy distraído porque me quiero ir a Europa, yo allá no tengo nada. Simplemente yo dije mi sentir, de que tenía ilusión de poderme ir, pero parece que me lo toman siempre a mal. No tengo nada, estoy muy tranquilo con León, con el apoyo de Jesús Martínez y el equipo está bien”, declaró en conferencia después del triunfo de su equipo.

TIGRES SUMA. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se llevó los tres puntos y se empieza a colar a los primeros lugares de la tabla general, a pesar de que vienene regresando del Mundial de Clubes.

Los Tigres derrotaron a los Xolos por marcador de 3-2 y con esto se resultado aún tienen un duelo pendiente.

El conjunto fronterizo es uno de los clubes más constantes en la actual temporada, pero enfrente tuvieron a una de las plantillas más caras de México.