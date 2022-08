Qatar 2022, a 100 días de distancia

Restan 100 días para que inicie el Mundial de Futbol en Qatar. El primero de la historia que se llevará a cabo en un país de Medio Oriente y el segundo en el continente asiático, tras la sede conjunta entre Corea del Sur y Japón en el 2002.

A través de sus redes sociales la FIFA dio a conocer que el Mundial de Futbol que se celebrará en Qatar 2022 se adelantará un día y el partido inaugural será entre Qatar y Ecuador.

“El Bureau del Consejo de la FIFA confirma que la ceremonia de apertura y el partido Qatar contra Ecuador de la Copa del Mundo de Futbol se adelantan un día como evento independiente al 20 de noviembre. Senegal vs. Holanda, programado para el 21 de noviembre”, se puede leer en el Twitter oficial.

La idea del comité organizador de adelantar un día el torneo no estuvo exenta de polémica, pero según medios internacionales esta decisión se debió a que respetar el plan inicial, sin el local en el juego de apertura, le haría perder fuerza a la ceremonia de inauguración. La final está programada para efectuarse el 18 de diciembre; de esa no hay cambios.

Qatar 2022 será el último Mundial de futbol con 32 participantes, cifra que se maneja desde Francia 1998, pues a partir del evento del 2026, que realizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México, habrá 48 equipos.

Para Rusia 2018, Juan Carlos Osorio apostó por los europeos y no llegaron en su mejor capacidad física y futbolística. El hecho de que ahorita se vayan a Europa no necesariamente es el mejor momento, porque tienen que ir a ganarse un lugar, van a estar ocupados en adaptarse y ganarse una posición en el cuadro titular

Miguel España, Exseleccionado nacional

También significará la quinta participación en la gran cita para el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi, quienes igualarán en dicho rubro a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez, al italiano Gianluigi Buffon y al alemán Lothar Matthäus.

Destaca también el regreso de Gales a una Copa del Mundo, lo que Gareth Bale y compañía lograron tras derrotar a Ucrania en el repechaje para disputar el evento por primera vez desde Suecia 1958.

Cada selección podrá hacer cinco cambios por juego, medida que se implementó en el 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus, y por primera ocasión cada plantilla contará con 26 integrantes en lugar de los 23 habituales.

El mes pasado, la FIFA informó que en el certamen se usará la tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de lugar, lo que ayudará a los árbitros a tomar decisiones más rápidas.

En exclusiva con La Razón, Miguel España, mundialista con el Tricolor en México 1986, aseguró que 100 días es un buen tiempo para que el equipo nacional mejore para que llegue bien preparado, sobre todo en la parte defensiva y en el eje de ataque.

“Creo que se tienen que ajustar varias cosas, en la parte de atrás encontrar ese dúo de defensas centrales, arriba nos está faltando gol, algunos jugadores no han estado en su mejor momento, pero hay tiempo para trabajar, aunque me preocupa un poco el futuro. Afortunadamente algunos jugadores se están yendo a Holanda, es una muy buena escuela futbolística y liga, aunque cuando volteas a la Liga MX y el panorama no es el mejor, principalmente en lo ofensivo”, comentó el Capitán, quien además aplaudió la salida de la Liga MX hacia clubes de Europa de jugadores como Santiago Giménez y Jorge Sánchez.

En cuanto a la realización del certamen en un país de Medio Oriente y a fin de año, el exfutbolista de Pumas indicó que el hecho de que no sea en el verano, como normalmente ocurre, beneficiará el espectáculo debido a las condiciones climatológicas de Qatar.

“Todo es negocio, la FIFA siempre quiere acrecentar su pastel, próximamente habrá muchas más selecciones y a mayor cantidad se pierde la calidad, pero pienso que es mejor que se juegue en el invierno por el calor, los jugadores tendrán un mejor rendimiento, hay que adaptarse a las circunstancias”, resaltó.