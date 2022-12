Olivier Giroud, delantero del Milan, tuvo un partido inolvidable ante Polonia en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, pues con su diana se convirtió en el máximo anotador en la historia de Francia al llegar a 52 para superar al legendario Thierry Henry, quien se despidió con 51 goles.

El hecho no paso desapercibido para nadie, ni para el delantero de los tigres André-Pierre Gignac, quien tiene una gran relación con Giroud y felicitó al ariete rossoneri por el pase a cuartos de final de Qatar 2022, así como por convertirse en el máximo anotador de la Selección Francesa.

Gignac, goleador histórico de los Tigres de la Liga MX, compartió en redes sociales una foto de la charla que sostuvo con Giroud. Ambos arietes hablaron por videollamada y quedó claro que a pesar de llevar más de cinco años en México no se olvida de Francia, ni de sus excompañeros, pues hasta el 2016 André-Pierre fue convocado al combinado galo.

André-Pierre Gignac felicita a Olivier Giroud por su gol ante Polonia en Qatar 2022. Foto: Captura de pantalla

Olivier Giroud hizo una excepción con Gignac

"Aquí está el guerrero. Dios es grande", escribió el jugador felino en la foto que compartió en su cuanta de Instagram, en dicha postal ambos delanteros salen con el puño apretado y posteriormente al hecho, Olivier Giroud confesó que no esperaba la llamada de Giganac, pero la tomó porque son grandes amigos.

El jugador del Milan italiano reveló que no puede contestar muchas llamadas durante la Copa del Mundo Qatar 2022, pero hizo una excepción para atender al futbolista de los Tigres, pues quería ver su cara de emoción, debido al cariño que le tiene por haber sido compañeros de jóvenes.

🇫🇷🗨️ Olivier Giroud sur André-Pierre Gignac 🙂 "Je voulais voir sa bonne tête, il me manque !" pic.twitter.com/zc38JxrThb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2022

"Él me llamo y no tuve mucho tiempo de contestar todas las llamadas, así que tomé la llamada en FaceTime y quería ver su cara y eso me hizo pensar en el chico de 26 años que empezó con él, es un amigo que quiero mucho y fue genial cuando le felicitó en FaceTime y fue una gran sorpresa cuando me llamó porque no lo esperaba", explicó el máximo goleador de Francia.

Además, Olivier Giroud profundizó sobre su sentir como el anotador histórico de su selección, puesto del que desbancó a una leyenda como Thierry Henry, quien fue campeón del mundo en 1998.

“Este récord me recuerda todo lo que he pasado con el equipo de Francia, es una esperanza para todos los que quieren triunfar, para los jóvenes, para las mujeres. Me gustaría que otros jugadores sepan que pueden hacerlo, tienes que ser paciente y creer en las características que tienes, ser resiliente y no parar. Quiero seguir aportando, este gol 52 me hace muy feliz y tengo la oportunidad de poder ayudar al equipo, avanzar y eso es muy importante para mí", señaló el campeón de Italia con el Milan la temporada pasada.

