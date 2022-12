Qatar 2022: Brasil tiene contemplada la bomba en el banquillo; contrataría al mejor de todos los tiempos

Tite dejó su cargo como entrenador de Brasil tras la derrota de la selección en la Copa del Mundo Qatar 2022 y ya empiezan a sonar nombres para ser el nuevo timonel de la Canarinha.

La Confederación Brasileña de Futbol (CFB) ya trabaja en buscar el estratega ideal para conseguir la tan anhelada sexta Copa Mundial y el candidato principal es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Se trata de Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, interesa a la Selección Brasileña Foto: @anCityES

Medios reportan que los contactos entre la CFB y el estratega español comenzarían, sin embargo, la contratación no sería sencilla, debido a que primero le preguntarían a Guardiola sobre sus expectativas a corto y largo plazo, sumado a que si pueden contar con él al finalizar la Temporada 2022-2023.

No obstante, la contratación no sería sencilla, pues Guardiola tiene contrato vigente con el Manchester City hasta el 2025 y si firmar al exentrenador del Barcelona no es viable, la Selección Brasileña estaría interesada en buscar los servicios de Xavi Hernández, otro entrenador con la filosofía de juego del club catalán.

Neymar hecho pedazos es consolado por el hijo de un rival



Neymar marcó un golazo ante Croacia en los cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y puso a soñar a Brasil con el pase a semifinales, sin embargo, el cuadro europeo empató para llevar al partido a penaltis, instancia en la que se impusieron ante los sudamericanos.

La eliminación del Scratch du Oro destrozó al crack del PSG, quien lloró desconsoladamente sobre el terreno de juego, pero fue consolado por el hijo del futbolista croata Ivan Perišić. El momento quedó grabado en video y se está convirtiendo en uno de los mejores momentos de Qatar 2022.

Neymar estaba rodeado por miembros del staff de la Selección Brasileña y por Dani Alves, jugador de los Pumas de la UNAM, pero el astro se acercó con todo y lagrimas en los ojos al hijo de Perišić. Le tendió la mano y le dio un pequeño abrazo.

aar