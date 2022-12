Qatar 2022: Lionel Messi es arremedado por Antonela Rocuzzo y su familia; las redes colapsan con el VIDEO

La polémica declaración de Lionel Messi tras la victoria de la Selección de Argentina sobre la de Países Bajos en la Copa del Mundo Qatar 2022 generó distintas reacciones en las redes sociales.

Entre los que reaccionaron se encuentran la esposa de Messi, Antonela Rocuzzo y los hijos del astros, quienes fueron filmados arremedando a su padre.

😂 EL VIDEO VIRAL DE ANTONELA ROCUZZO



📲 La esposa del capitán de la Selección fue noticia al viralizarse un video de ella imitando la famosa frase de Messi "¿Qué mirás, bobo? Anda pa allá". #AntonelaRocuzzo #Messi #Argentina #Minuto pic.twitter.com/0VAUQmvOga — Minuto Argentina (@argentinaminuto) December 11, 2022

Los familiares de Messi fueron grabados a la salida del Estadio Lusail y los captaron diciendo el clásico "Andá pa' allá" y "qué mirás bobo, que mirás", que el mediocampista le lanzó a un jugador neerlandés.

Messi se calienta tras el Países Bajos-Argentina

Lionel Messi mostró una faceta desconocida tras la victoria de la Selección de Argentina sobre Países Bajos que significó el pase de la Albiceleste a las semifinales de la Copa del Mundo Qatar 2022.

¿Alguien sabe a quien se refería Messi con esto? pic.twitter.com/8jXLO0SZcu — Martín del Palacio Langer (@martindelp) December 9, 2022

En la entrevista postpartido para TyC Sports, se ve a Messi diciendo en reiteradas veces "qué miras bobo", sin embargo nunca se logra apreciar hacia quién van dirigidas estas duras palabras.

Wout Weghorst, la víctima del enojo de Messi



Horas después, el periodista español Ricardo Rosety, reveló al causante del enojo del astro del PSG fue Wout Weghorst, quien tuvo piques con el argentino durante el partido.

El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero éste no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz. https://t.co/qCSUISzUrC — Ricardo Rosety (@ricardorosety) December 9, 2022

"Le he ido a dar la mano después del partido. No me la ha aceptado y me ha dicho algo malsonante, pero no entiendo muy bien castellano. Estoy muy decepcionado", dijo Weghorst tras el duelo.

