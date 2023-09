Querétaro vs León | Liga MX: ¿Dónde y a qué hora pasan el partido de la Jornada 10 EN VIVO y GRATIS?

El enfrentamiento entre Querétaro y León en la Jornada 10 del Apertura 2023 de la Liga MX promete ser un duelo lleno de expectativas e incertidumbre, ya que ambos equipos llegan a este partido con un gran impulso tras ganar sus anteriores encuentros.

Este choque se presenta como una oportunidad crucial para ambas escuadras, ya que tanto los Gallos como los 'Pazas verdes' están al borde de ingresar a la zona de clasificación y quieren mantener el ritmo que a penas van tomando en el torneo. Su rendimiento en los últimos partidos les ha permitido acumular 11 unidades en la tabla de posiciones.

Este enfrentamiento es especialmente significativo ya que podría ser un punto de inflexión en sus respectivos proyectos, consolidándose como contendientes para la fase de liguilla.

¿Qué canal pasa y a qué hora Querétaro vs León?

El partido de Querétaro vs León de la Jornada 10 de la Liga MX se jugará este viernes 29 de septiembre a las 19:00 hrs (Centro de México) en el Estadio Corregidora y será transmitido por las patallas Fox Sports y ViX+

Posibles alineaciones

Querétaro: Fernando Tapia, Omar Mendoza, Óscar Manzanarez, Emanuel Gularte, Rodrigo López, Jaime Gómez, Federico Lértora, Marco García, Pablo Barrera, Ángel Sepúlveda, Camilo Sanvezzo.​

León: Rodolfo Cota, Stiven Barreiro, Osvaldo Rodríguez, William Tesillo, Fidel Ambriz, Iván Moreno, José Rodríguez, Elías Hernández, Ángel Mena, Nicolás López y Federico Viñas.

¡Mucho esfuerzo para cerrar la preparación! 🔥



Detallamos lo último y estamos listos. 🤝#Somos🔵⚫️ pic.twitter.com/xvXNX4enbU — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) September 28, 2023

Pablo Barrera no se rinde en la Liga MX

En una entrevista con la Liga MX, el mediocampista del Querétaro, Pablo Barrera, compartió su inspiradora historia, pues a pesar de haber enfrentado cuatro cirugías en la rodilla a lo largo de su carrera, el jugador se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida deportiva mientras defiende los colores de los Gallos Blancos.

"A mis 36 años me siento en muy buena forma, he tenido cuatro operaciones en la rodilla y puedo decir que no me duele nada, me siento en un muy buen momento y pues el día que yo sienta que no estoy al cien, pues ese día tendré que optar por despedirme pero la verdad me siento muy bien”, confesó el líder en asistencias de este torneo.

Estas declaraciones reflejan la determinación del ex de Cruz Azul, quien a pesar de los desafíos físicos que ha enfrentado, continúa siendo un activo valioso para su equipo. Su experiencia y calidad en el campo son factores cruciales para los blanquiazules en su búsqueda por subir posiciones en la Liga MX.

¡VIVE UN GRAN MOMENTO 🔥👊🏻!



Pablo Barrera se ha convertido en un revulsivo del @Club_Queretaro, como ocurrió en el más reciente juego de los Gallos, con asistencias y un gran juego ofensivo. Platicamos con él.



Entrevista Completa: https://t.co/sDl2byoj0T pic.twitter.com/XgcRtWOjvT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2023

Tabla general de la Liga MX

Atlético de San Luis - 19

América - 18

Tigres UANL - 17

FC Juarez - 15

Atlas - 15

Pumas UNAM - 15

Chivas de Guadalajara - 14

Toluca - 13

Monterrey - 13

Tijuana - 11

León - 11

Santos - 11

Querétaro - 11

Mazatlán FC - 10

Pachuca - 10

Necaxa -7

Cruz Azul - 5

Puebla - 5

mmt