Papá de 'Checo' Pérez se inscribe para buscar gubernatura de Jalisco por Morena

El diputado morenista Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de carreras ‘Checo’ Pérez, se inscribió al proceso interno de Morena para buscar ser el candidato a la gubernatura de Jalisco en 2024.

En un encuentro con medios, el legislador dijo que para él es un “sueño” construir un proyecto como éste y lograr la continuidad de lo que ha hecho el presidente de la República.

“Me he registrado para caminar juntos siguiendo la gubernatura de Jalisco; es el día más importante en mi vida política, pero también es un gran compromiso”, declaró.

El diputado dijo que respeta a quienes más aspiren al mismo cargo, pues dijo que hay “cuadros importantes” para el partido. En este sentido, aseveró que de no resultar ganador, se sumará en apoyo de quien obtenga la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la 4T.

“Soy el mejor candidato en todos los sentidos para mi estado, para el bienestar de mi gente, pero al mismo tiempo no me aferraré a los cargos, y si yo viera que existe un mejor candidato que su servidor, metería reversa y lo apoyaría. No me aferro a los cargos, me aferro a los encargos; estoy totalmente convencido que a Jalisco le va a ir muy bien”, señaló.

