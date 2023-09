Liga MX: Leyenda de Cruz Azul arremete en contra de Carlos Salcedo; "...no me parece que sea un buen profesional"

Guillermo "Wendy" Mendizábal, quien fuera director deportivo de Cruz Azul, ha expresado en entrevista con el diario AS su incorformidad hacia la contratación del defensa central Carlos Salcedo, sobre todo después de la derrota del equipo ante Querétaro en la Fecha 9 del Apertura 2023.

Mendizábal cuestionó tanto la decisión de fichar a Salcedo como su comportamiento posterior al partido, arrojando luz sobre el historial personal y profesional del futbolista, dejando en claro su punto de vista crítico en relación con el zaguero.

¡Azules!

Guillermo 'Wendy' Mendizabal nos habló de los mejores recuerdos que tiene cuando vistió la camiseta celeste.

Aquí su TOP de momentos, presentado por @JomaSportMexico.

🎥 COMPLETO: https://t.co/AS2lVhF9VK#UnaFormaDeVida pic.twitter.com/Kwq6FZtWw2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 24, 2020

"No lo habría traído a Cruz Azul, esto es lo primero, porque sabemos que es un buen jugador, aunque en los últimos tiempos no le ha ido nada bien. Estuvo seleccionado, pero al final creo que mucho tiene que ver su manera de manejarse, no me parece que sea un buen profesional. Lo escuché desde muy joven hablando muy mal de su familia, hasta de sus hermanos, entonces una persona así ya no me interesaría mucho haberlo contratado y al final en lo deportivo en los últimos tiempos no le ha ido muy bien", declaró el excampeón cementero.

La crítica del excapitán de La Máquina se centra en la actitud y el comportamiento del 'Titán' tanto dentro como fuera del campo, además de cuestionar su ética profesional, señaló que el historial de incidentes en la vida personal de Salcedo no lo hacía apto para formar parte de un equipo de la talla de Cruz Azul.

"Wendy" Mendizábal condena las indisciplinas del club

En medio de la controversia generada por las críticas hacia Carlos Salcedo y su fiesta de cumpleaños posterior a la derrota de Cruz Azul ante Querétaro, Guillermo "Wendy" Mendizábal, exdirector deportivo del club, no sólo expresó su desaprobación, sino que también brindó una perspectiva más amplia sobre la conducta y las responsabilidades de los futbolistas profesionales.

Mendizábal enfatizó en la misma entrevista que los futbolistas de alto nivel deben comprender que su profesión les exige un nivel de compromiso y responsabilidad mucho más alto que el promedio.

"Cuando decides ser futbolista profesional tienes que entender que ya no puedes ser una persona normal, tienes que cumplir otro rol porque tu profesión te exige ser diferente a un joven normal; ya no puedes ir de fiesta, ya no puedes festejar, ya no puedes ir los fines de semana a donde quieres; no, te tienes que dedicar a ser un profesional en toda la extensión de la palabra...", dijo el exfutbolista.

Nostalgia Azul: Guillermo Mendizábal Sánchez "Wendy”, Bicampeón con Cruz Azul en 1978-79 y 1979-80, Jugaba de contención, más cargado a la ofensiva lo que hoy se conoce como un 8, honor a quien honor merece!!! Gracias Campeón por todo lo entregado a la máquina👊🏻💯💙@azul_vieja pic.twitter.com/CGKO3doaN1 — NOSTALGIA AZUL (@isaacdavisgbe) January 16, 2019

El exdirector deportivo argumentó que esta diferencia en la vida de un futbolista profesional se refleja en aspectos como el cuidado personal, la alimentación, el descanso y la mejora constante de habilidades dentro del terreno de juego.

"Cada día debes mejorar aspectos que ya no dominas, ya no puedes ser un joven normal, ahh, yo tengo tantos años y quiero divertirme. No, decidiste ser futbolista y eso te va a limitar.", concluyó la leyenda celeste.

