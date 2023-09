Cruz Azul: Carlos Salcedo y Charly Rodríguez la pasan increíble en una enorme fiesta mientras La Máquina se hunde en la Liga MX

Cruz Azul es penúltimo lugar del Apertura 2023 empatado en puntos con el último lugar Puebla, La Máquina tiene cinco unidades y en lo que va de la Liga MX tan solo tienen una victoria, pero eso no impidió que Carlos Salcedo tuviera una gran fiesta con motivo de su cumpleaños.

Las fotos y los videos de la fiesta del Titán Salcedo salieron a la luz tan solo un día después de que Cruz Azul perdiera en casa ante el Querétaro por marcador de 3-1. Incluso tras el duelo el defensor aseguró que el presente de los cementeros es "una mierda".

Salcedo, por sus palabras, sabe que la actualidad de La Máquina es lamentable y tal vez para desestresarse se dio tiempo de tener una enorme fiesta, a la que acudió Charly Rodríguez. La celebración del zaguero se dio a pesar que su cumpleaños es el 29 de septiembre.

En redes sociales aficionados de Cruz Azul compartieron las fotos de Salcedo en su celebración, que se dice fue unas horas después del partido de los Gallos Blancos. En las imágenes también sale Diber Cambindo, uno de los jugadores más criticados por la parcialidad cementera.

Carlos Salcedo tuvo una gran fiesta luego de la derrota de Cruz Azul ante Querétaro Foto: Captura de pantalla

Carlos Salcedo tuvo una gran fiesta luego de la derrota de Cruz Azul ante Querétaro Foto: Captura de pantalla

En Cruz Azul hablan sobre la fiesta de Carlos Salcedo

Las fotos de la fiesta de Carlos Salcedo no pasaron desapercibidas en la directiva del Cruz Azul, ya que el director deportivo de La Máquina, Óscar Pérez, e incluso algunos jugadores hablaron sobre las penosas fotos del jugador.

“Sin duda son fotos y videos desafortunados por los tiempos que se están viviendo, cada quién es responsable de lo que hace, en lo deportivo todo cuenta, al final del torneo todo cuenta y lo valoraremos. Ahorita hay que enfocarnos en la cancha y dar la vuelta porque Cruz Azul no puede estar viviendo así”, apuntó el exjugador.

"Esto de las imágenes y el video, cada uno es responsable de lo que hace en lo futbolístico. La verdad es que me enteré hace unas horas, el día de mañana tocaremos ese tema porque no es algo que estaba previsto, no pensamos que iba a pasar algo así. Si la gente nos abuchea es porque no estamos haciendo lo que nos corresponde, sencillamente eso. Trabajar, seguir el camino que nos ha llevado a ganar cosas importantes aquí", apuntó Ignacio Rivero.

aar