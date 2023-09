A Santiago Giménez le queda chica la Eredivisie y tres grandes de la Premier League se pelean al delantero mexicano

Santiago Giménez está teniendo una gran temporada en la Eredivisie, el delantero mexicano es líder de goleo con ocho goles y sin duda el jugador más destacado de toda la liga de Países Bajos, motivo por el que tres equipos grandes de la Premier League quieren los servicios del Chaquito.

El ariete tricolor prolongó su gran momento con el Feyenoord al marcar doblete en el Clásico de Países Bajos ante el Ajax y de acuerdo con el medio 90min Santi Giménez fue visto por gente del Arsenal, Chelsea y Tottenham, tres equipos del llamado Bis Six de la Premier League.

Desde la campaña pasada Santiago ha impresionado a Europa, pues en el pasado se reportó interés del Benfica y del Atlética de Madrid. El canterano del Cruz Azul renovó contrato con los de Rotterdam hace poco, por lo que si alguien quiere los servicios del mexicano tendrán que llegarle al precio.

Los dos goles de Giménez ante el Ajax fueron de gran manufactura y ayudaron a que el Feyenoord tenga la ventaja de 3-0, el juego se tuvo que cancelar por el terrible comportamiento de los aficionados de Ámsterdam y se reanudará el miércoles 27.

Santi suma otro doblete más en su paso por Holanda. Foto: Twitter / Feyenoord Rotterdam @Feyenoord

Santiago no deja de deslumbrar y no luce descabellado verlo en la mejor liga del mundo, tomando en cuenta que el Tottenham dejó ir a Harry Kane y no trajo a un delantero de primer nivel, por lo que el mexicano podría ser la apuesta de los Hotspur.

El Chelsea vive horas demasiado bajas, con tan solo una victoria en la campaña y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El cuadro londinense tiene cinco unidades y el ataque es un de las zonas que más ha dejado dudad, por lo que el Bebote sería una buena opción.

El Arsenal sería el destino más complicado para el delantero mexicano, pues es un equipo totalmente coordinado por Mikel Arteta. Los Gunners son quintos de la Premier y se mantienen invictos, con tres victorias en sus últimos cinco cotejos, además que el ataque es comandado por el brasileño Gabriel Jesus.

Santiago Giménez en el partido del Feyenoord ante el Heerenveen Foto: Twitter @Feyenoord

