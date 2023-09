VIDEO: Andrés Vaca narra cómo pasó de la gloria al olvido en Televisa y revela quién lo rescató

Andrés Vaca, uno de los narradores estelares de TUDN, contó en una charla con el exfutbolista Ricardo Peláez que no todo ha sido miel sobre hojuelas durante su andar por Televisa.

El cronista de 32 años de edad narró que antes del Mundial de Brasil 2014 tanto él como Raoul 'Pollo' Ortiz recibieron todo el respaldo de la televisora, pero los resultados durante el magno evento no fueron los esperados y después del mismo empezaron a dejar de ser contemplados para narrar juegos destacados.

"Después del Mundial del 2014 fue una etapa muy difícil, porque tocamos el cielo, Televisa puso todo el mecanismo para poner al 'Pollo' y a mi. Revistas y radiodifusoras de Grupo Televisa tenían que echar a andar la maquinaria", comenzó diciendo Vaca.

"Termina el proyecto, no nos va muy bien en el Mundial, entonces Andrés Vaca al olvido. De pasar a narrar los mejores partidos, Liguilla, Finales, Mundial, me pusieron a narrar otra vez en radio, liga francesa a las 7 de la mañana, partidos de la liga de España como Getafe vs Alavés", agregó el narrador de la Selección Mexicana respecto a cómo fue perdiendo protagonismo.

El originario de San José, Costa Rica, reconoció que en esos momentos pensó que su carrera como narrador terminaría pronto. Sin embargo, en ese momento lo buscó Édgar Martínez, quien estaba al frente de Univisión, para ofrecerle trabajo como reportero.

"Es muy difícil, porque empiezas a dudar de ti mismo. Tenía 24 años y decía 'ya quemé mi bala, se presenta una vez en la vida que Televisa apueste por ti. Llega Univisión a buscarme, en este caso Édgar Martínez, me dice 'Oye, quiero que te vengas a Univisión, pero no te quiero como narrador. Creo que te faltó vivir el proceso de ser reportero, hacer cancha, talachearle y después si tú quieres narrar demuéstramelo'", profundizó.

Andrés Vaca siguió el consejo de su padre

El también narrador de los partidos del América como local comentó que su padre le aconsejó tomar la oportunidad en Univisión, pese a que él no estaba tan convencido de aceptar.

"Le marco a mi papá y le digo 'me están haciendo esta oferta de Univisión, pero es dar un paso hacia atrás, de narrador a reportero' y me dice mi papá 'mira, a veces en la vida tienes que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante'. Me dice 'acéptalo' y yo '¿cómo crees?' y me dice 'si te sientes frustrado, pues ya renuncias después, pero acepta el trabajo'", ahondó.

Así narramos ayer el segundo gol de Valdés 🎙️: pic.twitter.com/tA6ARn8qBx — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) September 17, 2023

Andrés Vaca cerró su anécdota contando que ese mismo día le dio el sí Édgar Martínez, quien actualmente funge como director de comunicación de la Federación Mexicana de Futbol.

"Le marco a Édgar ese mismo día y le digo 'acepto', me dice 'no, pero todavía piénsalo', le digo 'no, acepto' y me dice 'órale, mañana preséntate a trabajar'", concluyó Vaca su narración de cómo fue rescatado por Martínez tras su difícil época en Televisa.

