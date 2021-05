Jorge Pietrasanta recuerda a Andrés Vaca y "Pollo" Ortiz "falta de experiencia" (VIDEO)

Jorge Pietrasanta es uno de los narradores de futbol más conocidos en México y en algún momento perteneció a las filas de Televisa, pero llegó a sentirse desplazado tras el arribo de Andrés Vaca y Raoul "Pollo" Ortiz.

En entrevista con Antonio de Valdés, el actual analista de ESPN recordó como fue la llegada de Vaca y Ortiz a las filas de la televisora.

"Decisión polémica y difícil para la empresa, para gente como Paco Villa, Enrique Bermúdez y para mí, también para 'Pollo' y Vaca porque iban llegando y no tenían los elementos suficientes, con inmadurez y falta de experiencia en lo laboral, al grado de que yo regresé a narrar la Selección Mexicana años después", mencionó.

No era la primera ocasión en la que se le relegaba, pues también recordó cuando después de narrar una final de Copa del Mundo y unos Juegos Olímpicos, se le hizo a un lado.

"Después del 2010 en el que narras la Final, lo menos que esperas es mantenerte por el compromiso absoluto con la empresa. Igual recuerdo que en Sydney 2000 narré el oro de Soraya Jiménez y esperas, por lo menos, estar presente en los siguientes Juegos Olímpicos y no se me dio", recordó Jorge Pietrasanta.

¿Cómo llegó Jorge Pietrasanta a ESPN?

Jorge Pietrasanta le relató a Toño de Valdés cómo fue su llegada a ESPN y en qué momento se le acercaron para preguntarle si le interesaba incursionar en la televisora.

"En el Mundial del 2014 tuve la primera oferta para trabajar con ESPN. Me ofrecían trabajar en Bristol y me dijeron: 'considera que en esta ciudad hay cinco meses llenos de nieve' y a mi esposa me dijo: 'te vas solo'. La segunda oportunidad ya fue con una llamado de Armando Benítez, mi jefe en ESPN", añadió.