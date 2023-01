América: Andrés Vaca y Bruno Valdez se dan con todo; la esposa del defensa también se va contra el narrador de TUDN

Luego de que circuló la noticia de que Bruno Valdez no seguirá en las filas del América, Andrés Vaca, narrador de TUDN, aprobó la salida del paraguayo y aseguró que los de Coapa se tardaron en tomar esta decisión.

"Bruno Valdez ya no estará más en el América. Y mira que tuvieron que pasar varios torneos para que se dieran cuenta. Buena decisión", escribió Vaca en su cuenta de Twitter, dándole el crédito de esta información a su compañero Julio Ibáñez.

Sin embargo, la polémica se desató cuando el futbolista paraguayo se enganchó con el tuit y le respondió al narrador, a quien le dijo que deja mucho que desear en su trabajo.

Ojalá no se tarden contigo también, porque dejas mucho que desear Vaca! 🤙🏽 seguro sabes lo que un jugador suma o resta en un vestuario! Bendiciones — Bruno Valdez #18 (@bruvaldez) January 4, 2023

"Ojalá no se tarden contigo también, porque dejas mucho que desear Vaca. Seguro sabes lo que un jugador suma o resta en un vestuario. Bendiciones", fue la contundente respuesta del todavía zaguero del América a la publicación de Vaca.

A pesar de que al sudamericano le quedan seis meses de contrato con las Águilas, en los últimos días ha circulado que Valdez sería uno de los extranjeros que saldrían del club a pocos días del arranque del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Esposa de Bruno Valdez le responde a Andrés Vaca

Los dimes y diretes entre Andrés Vaca y Bruno Valdez no quedaron ahí, pues Magui Duarte, esposa del paraguayo, se le fue con todo al integrante de TUDN y se refirió a él como pseudoperiodista.

"Pseudoperiodista de poca memoria , que no respeta el legado de un profesional como él INTACHABLE! Errores varios! Como todos, pero sus aciertos dejaron al Club bien en alto también y no lo digo yo, HABLAN LAS ESTADÍSTICAS , Dios te bendiga señor, porque de periodista no Tenes nada", escribió Duarte en Twitter.

Bruno Valdez llegó a las filas del América en el 2016. Hasta el momento, el guaraní ha cosechado un título de Liga MX (Apertura 2018), una Copa MX (Clausura 2019) y un Campeón de Campeones (2018-2019) con los azulcremas.

Cómo “periodista” es una falta de respeto tu comentario porque más allá de tu fanatismo, tu obsesión o tu poca educación para tratar a personas profesionales , aunque no te guste , está la carrera y la historia intachable de Bruno en el Club más grande de México. — Magui Duarte (@magui_du) January 4, 2023

EVG