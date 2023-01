AMÉRICA: La predicción que ilusiona a todos en Coapa; ¿se viene la 14?

La Copa del Mundo Qatar 2022 terminó y poco a poco las ligas alrededor se reanudan, la Liga MX no es la excepción y este fin de semana arranca el Torneo Clausura 2023, en donde de acuerdo con un estudio el América es uno de los favoritos del certamen.

El sitio especializado Statiskicks realizó un estudio estadístico llamado Montecarlo que se repitió 10 mil veces, el cual arrojó que las Águilas son las favoritas para terminar líderes y entrar directamente a la Liguilla del futbol mexicano.

Hemos simulado 10,000 veces el torneo CL23 y así quedó la tabla general en fase regular🎲 pic.twitter.com/sEAdlr0ULt — Statiskicks (@statiskicks) December 31, 2022

El estudio indica que el América fue líder del Clausura 2023 el 18.9% de los intentos, lo que le daría el pase directo a la fase final del torneo y los equipos que acompañarían a los de Coapa en los primeros cuatro serían el Monterrey, Pachuca (actuales campeones de la Liga MX) y los Tigres.

Chivas, Cruz Azul, Toluca y Pumas son otros de los clubes que completarían a los primeros ocho lugares de la tabla general. Los de la UNAM van por un torneo de revancha, en lo que será el segundo semestre de Dani Alves defendiendo los colores auriazules.

De tal manera que si seguimos el pronóstico del estudio y en caso que avanzaran los primeros ochos lugares, los cuartos de final del Clausura 2023 de la Liga MX quedarían con duelos muy interesantes, incluidos un clásico entre América y Pumas. Rayados vs Toluca, Pachuca vs Cruz Azul y Tigres vs Chivas serían los otros cotejos.

Paul Aguilar, de estrella del América a crack en el llano

Paul Aguilar fue una de las estrellas del América de 2011 a 2020 y en redes sociales circula un video en donde el defensa lateral celebra un gol en el llano con su baile característico, que a muchos gustaba y a otros tantos no.

Aguilar, dos veces mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no ha anunciado su retiro oficial de los terrenos de juego y fue captado jugando en Sinaloa un torneo anual llamado "Cuadrangular de Futbol Posada Barrio Abajo 2022".

El exPachuca, FC Juárez, entre otros, no tiene equipo y por ello estuvo en el certamen amateur desarrollado en su natal Sinaloa. Uno de los videos muestran a Paul Aguilar disparar un penalti y celebrar con el baile que realizaba en las canchas de la Liga MX cada vez que anotaba gol.

aar