Cuauhtémoc Blanco no puede creer lo que un aficionado del América ha hecho por el equipo

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos y exfutbolista del América, visitó la casa de Alexis Domínguez, un ferviente aficionado de las Águilas que radica en California.

En la semana previa al clásico capitalino contra el Pumas, el exídolo de los de Coapa compartió en sus redes sociales un video y algunas fotografías del hogar de Domínguez, sitio que está plagado de artículos alusivos a la entidad azulcrema.

"El pasado domingo, Alexis Domínguez se acercó a pedirme una foto y un autógrafo. Además, me hizo la invitación para ir a su casa a ver toda su colección del Club América. Lo hice con gusto y me quedé sorprendido, porque él es uno de los americanistas más apasionados que he conocido a lo largo de mi carrera", indicó Blanco en su cuenta de X.

La visita del también exseleccionado nacional a California a la casa de este aficionado se dio durante su viaje a Los Ángeles para una junta estratégica en el consulado mexicano de aquella ciudad con la intención de consolidar a su estado como destino turístico.

El canterano del América, equipo con el que debutó profesionalmente en 1992, firmó prendas de ropa, muros, fotografías y un sillón en este hogar plagado de americanismo.

¿Cuándo y a qué hora es el América vs Pumas?

El clásico capitalino entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM se llevará a cabo este sábado 30 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca.

El cotejo en el Coloso de Santa Úrsula estaba programado originalmente para comenzar a las 9 de la noche. Sin embargo, se adelantó para arrancar a las 6:45 de la tarde, esto para evitar que se empalme con la pelea de box entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Jermell Charlo.

América llega a este compromiso ubicado en el segundo puesto de la Liga MX con 18 unidades, mientras que Pumas marcha sexto con una cosecha de 15 puntos.

