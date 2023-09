Cuando Guillermo Ochoa salió del América el primer nombre que salió para reemplazar al canterano azulcrema fue el de Agustín Marchesín, sin embargo, recientemente salió a la luz que el arquero mexicano bloqueó la llegada del cancerbero argentino a las Águilas.

Ochoa no permitió que Marchesín regresara a Coapa, al menos de manera indirecta, pues diversos medios nacionales reportaron que el exSantos habría pedido ganar más dinero que Paco Memo.

No obstante, el ahora portero del Celta de Vigo negó que el tema salarial fue un problema y estaría muy cerca de regresar al América, equipo que dejó en 2019 luego de haber ganado tres títulos.

Agustín Marchesín festeja un gol durante su estadía con el América. Foto: Mexsport

De acuerdo con Fox Sports, el entorno de Agustín Marchesín fue el que reveló el interés del jugador de tener un nueva aventura con los colores azulcremas y las Águilas podrían aprovechar que el argentino regresaría ganando el mismo dinero.

Marchesín llegó a Europa en 2019 con el Porto de Portugal, para después migrar al cuadro español. Por el momento habría que esperar al mercado de pases invernal, además que desde la salida de Memo Ochoa el joven Luis Ángel Malagón se ha adueñado de la portería del América.

Si el portero argentino regresa a las Águilas será su segunda etapa en la Liga MX, ya que en 2015 fue figura con Santos Laguna, en donde logró levantar el trofeo de campeón. Posterior tuvo un paso igual de exitoso con el América, debido a que ganó la liga en 2018, además de una Copa MX y un Campeón de Campeones.

En América se defienden de polémica por ayudas arbitrales

No es nuevo que al América se le acuse de tener ayudas arbitrales, siendo el último episodio en el partido de correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2023, en donde ganaron al Querétaro con gol de Igor Lichnovsky, aunque la jugada divide opiniones pues para algunos es falta.

La anotación de Lichnovsky incluso fue revisada por el VAR, pero al final se dio por buena y las Águilas volaron a lo más alto de la Liga MX y para poner fin a la polémica el portero Luis Malagón mandó un mensaje para todos los antiamericanistas.

"Yo no creo que sea ayuda. Si fuese ayuda, América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dice si te favorecen o te perjudican. La gente en otro lado puede opinar lo que le plazca, nosotros no caemos en provocaciones", dijo el portero azulcrema.

Al Club América siempre se le ha acusado de utilizar su poder en el futbol mexicano para ser el equipo ayudado por los árbitros y hasta por la Federación Mexicana de Futbol, siendo el campeonato del Prode 85 tal vez el episodio que con mayor frecuencia recuerda el antiamericanismo.

Para Luis Ángel Malagón, portero titular de las Águilas, las criticas siempre existirán, pero no de concentran en eso, al contrario, lo toman como una motivación dentro del grupo para trabajar por sus objetivos.

“Las críticas siempre va a existir, nosotros tenemos que hacernos fuertes entre nosotros mismos. Yo confío en todos mis compañeros, sobre todo en línea defensiva. Tenemos que estar unidos y siempre trabajar, es la única forma de solucionar las cosas. Estamos juntos, con la ilusión de trabajar y mejorar”, añadió.

aar