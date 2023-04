América vs Pumas: Cuauhtémoc Blanco lanza noble apuesta a importante funcionario para el clásico capitalino (FOTO)

El clásico capitalino entre América y Pumas se roba los reflectores este fin de semana en la Jornada 16 de la Liga MX, la penúltima de la fase regular del campeonato.

Las apuestas son muy comunes en esta clase de partidos, por lo que Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, reveló en redes sociales la que hizo con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien es seguidora del conjunto de la UNAM.

"Aposté con @A_MontielR al partido del próximo fin de semana entre América y Pumas. El perdedor donará sillas de ruedas para personas en situación vulnerable que más lo necesiten. #ClásicoCapitalino #SomosAmérica", fue el mensaje con el que el exjugador del América compartió su publicación.

A pesar de que Cuauhtémoc Blanco dio a conocer que el que resulte perdedor en la apuesta del América vs Pumas donará sillas de ruedas, no especificó la cantidad de las mismas.

El clásico capitalino será el tercer partido de Antonio Mohamed como director técnico de los felinos, con los que salió avante en sus primeras dos citas contra Atlético de San Luis y Toluca.

El 'Turco' dirigió cuatro clásicos capitalinos durante su etapa como estratega del América en el 2014, el último de ellos en la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura de aquel año, duelo que las Águilas ganaron 1-0 para avanzar a semifinales.

La polémica frase de Mohamed previo al América vs Pumas

Previo al partido de América contra Pumas correspondiente a la penúltima jornada del futbol mexicano, Antonio Mohamed, técnico de los auriazules, refirió su paso con las Águilas como “imborrable”, sin embargo no salió de la institución en los mejores términos.

A pesar de lograr el campeonato en el Apertura 2014 con el club de Coapa, el "Turco" dice que la fanaticada lo asocia más con el Monterrey que con el América, ya que como jugador sólo tuvo dos partidos y solamente estuvo un año como entrenador; recordando que al salir del club azulcrema sus palabras fueron: “Les dejo el título y yo me llevo mi dignidad”.

“Yo no creo que me identifiquen con América, si me identifican con Monterrey, seguramente sí, pero con América no…”, comentó el timonel de los Pumas.

EVG