Cuauhtémoc Blanco lo deja bien clarito; "yo llevé a la selección a dos mundiales"

El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado si él era mejor que Chicharito Hernández o Hugo Sánchez y su respuesta le dio a la vuelta a México, pues fue criticado por muchos y reconocido por otros.

El ex delantero y actual Gobernador de Morelos reconoció que él es mucho mejor que ellos y que así lo dice la gente, no precisamente es por que tenga un ego grande.

“Cómo crees, yo me siento mejor que ellos y así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos hayan jugado en varios equipos, y eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con ‘Chicharito’ ni con Hugo (Sánchez) porque cada quien hizo su historia", dijo el "Rey de Tepito".

"No lo digo yo. Lo dice la gente. Yo me siento mejor que Hugo Sánchez y Chicharito".



El Cuauh también reconoció que él metió a la Selección Nacional de México a dos Mundiales y que eso lo podría catapultar a superar a Hugo y Hernández, pues llegó a "salvar" al Tricolor.

"Yo califiqué a la Selección (Mexicana) a dos Mundiales cuando estábamos a punto de no ir con la ayuda de mis compañeros, pero toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo", añadió.

Cuauhtémoc Blanco defiende festejos de Henry Martín

Henry Martín celebró su gol ante Chivas, en el Clásico Nacional, como Cuauhtémoc Blanco, quien defendió a goleador de la Liga MX y del América de todos sus detractores.

"La Bomba" anotó ante el Rebaño y festejó con la polémica celebración en donde simula hacer del baño y al respecto Cuauhtémoc Blanco comentó: “El de la orinada de perritos muchos me criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa”.

Además, la leyenda americanista defendió a Henry, goleador del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con 11 dianas, al asegurar que en esos momentos son propios del futbol y del orgullo de ser Águilas.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo", añadió.

Henry Martín la he rendido varios homenajes a Cuauhtémoc Blanco Foto: Especial

