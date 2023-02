Rafael Puente se juega continuidad con los Pumas en 90 minutos

Rafa Puente tiene 90 minutos para demostrar que merece seguir siendo el entrenador de los Pumas de la UNAM. Su última prueba será contra el Mazatlán este viernes en punto de las 21:06 horas.

En el conjunto universitario se viven momentos de mucha tensión, los resultados no se les están dando como esperaban, el técnico tiene un ultimátum y el equipo va en picada, por lo que ganarle al peor equipo del Clausura 2023 les podría dar un poco de oxígeno ante una directiva comandada por el presidente Enrique Graue Wiechers y el director deportivo, Miguel Mejía Barón, que no permitirán un descalabro más, pues apostaron todo por este grupo de trabajo y en lugar de dar alegrías dan corajes, según los aficionados auriazules.

No era sorpresa para nadie que Rafa Puente contaba con nula experiencia y resultados muy negativos, pues en toda su carrera como entrenador profesional solamente tiene 35 por ciento de victorias, lo que lo deja con un mal balance, pero que a pesar de eso, en los Pumas decidieron darle la oportunidad de explotar sus conocimientos, pero la confianza no era tan intacta desde un inicio, pues el joven timonel ha trabajado bajo presión, al saber que tenía un contrato de seis meses y si no daba los resultados esperados sería despedido y posiblemente viviría su última oportunidad como estratega de un equipo mexicano de Primera División.

A lo largo de la semana se ha mencionado que la directiva de los Pumas ya comenzó a contactar a algunos entrenadores, pues el que ellos querían ya se lo ganó Cruz Azul y ahora está en la lista Jaime Lozano y Francisco Palencia, aunque la afición lució descontenta cuando se enteraron que el Gatillero podía llegar al banquillo de los universitarios.

Otro de los partidos atractivos del fin de semana será entre Tigres y Chivas, pues ambos conjuntos llegan en buen momento y cada que se enfrentan dan de qué hablar, pero en el Rebaño no fue buena noticia que se recuperara André-Pierre Gignac, ya que tiene marca positiva cada que enfrenta al Rebaño; el América desea mantener el buen momento ante el Atlas, que sigue en descenso.