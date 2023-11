Raúl Jiménez vuelve a hacer un gol en Premier tras 20 meses

El delantero mexicano Raúl Jiménez por fin rompió su sequía de no hacer goles en Europa y marcó su primer tanto con el Fulham en la derrota de su equipo por marcador de 3-1 en su visita al Aston Villa.

“El Lobo Mexicano” no se hacía presente en el marcador en la Premier League desde el 10 de marzo de 2022, por lo que tuvieron que pasar 20 meses para que perforara las redes rivales.

El canterano de las Águilas del América recibió un pase de Antonee Robinson, dentro del área, y solamente tuvo que empujar la redonda para vencer al portero argentino Dibu Martínez.

Para mala suerte del mexicano, su gol no pudo ayudar a su equipo para que se llevara mínimo un punto, pues con las anotaciones de Antonee Robinson, quien marcó un autogol a los 27 minutos, John McGinn al 42’ y Ollie Watkins al 64’, el Aston Villa se llevó las tres unidades.

Uno de los jugadores que siempre da de qué hablar es el arquero pampero Emiliano Martínez, quien no tuvo muchos problemas bajo los tres postes y las dificultades que pudo tener las atajó de buena manera.

El delantero mexicano jugó 74 minutos y cada vez luce en forma, por lo que en la Premier League desean que recupere su gran nivel y vuelva a ser uno de los protagonistas.

La próxima semana se detiene la actividad en el mundo, pues se juega una de las últimas Fechas FIFA del año y México enfrenta a Honduras en busca de su pase directo a la Copa América del 2024.

El Tricolor contará con una delantera de miedo y Jaime Lozano tendrá la difícil tarea de encontrar a su delantero titular, pues convocó a Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Henry Martín y al colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones.

El entrenador de la Selección Nacional de México ha defendido en diferentes ocasiones a Raúl Jiménez y asegurado que el ex del Atlético de Madrid se ha ganado su lugar y es un referente a nivel mundial, pero que eso no quiere decir que Santiago Giménez pueda responder dentro de la cancha o que Martín no esté para ser titular.

Actividad de mexicanos en Europa

Por otra parte, Luis Gerardo Chávez sigue encontrando su mejor versión en el futbol europeo, pues al 67’ anotó el segundo y definitivo gol en la victoria del Dinamo Moscú ante el Orenburg en la Jornada 15 de la Liga Premier Rusa.

Chávez poco a poco encuentra su mejor forma en la liga de Rusia, ya que anotó por segundo partido consecutivo luego de haber participado en el empate 3-3 ante el PFC Sochi la jornada pasada.

Antes del mediocampista anotó Konstantin Aleksandrovich Tyukavin para llevar al Dinamo a la tercera posición de la tabla general de la Liga Premier Rusa con 25 puntos. El equipo de Luis Chávez es superado por el Krasnodar (1º) y el Zenit (2º).

Desde que emigró a Rusia el exjugador de los Tuzos del Pachuca suma 13 cotejos como elemento del Dinamo Moscú, nueve de liga y cuatro de copa, aunque sólo lleva dos goles, ambos en la competencia local, y una asistencia, en el torneo copero.

Otro futbolista azteca que anotó en el Viejo Continente fue Hirving Lozano, quien mostró el camino para que el PSV goleara al Zwolle y mantuviera su racha invicta en la Liga de Países Bajos.

Gráfico

El Chucky marcó el primero de los cuatro goles que Los Granjeros le anotaron a los Dedos Azules. Además el canterano del Pachuca, Guus Til, Luuk de Jong y Malik Tilman plasmaron su nombre en la pizarra.

Con este ya van cinco goles en ocho partidos de esta segunda etapa del Chucky Lozano con el PSV. Además el extremo ha repartido dos asistencias. En la Champions League el mexicano ha visto acción en cuatro duelos sin poder anotar todavía.

En total como jugador del PSV, Lozano tiene 45 dianas en 91 duelos disputados. El ex-Napoli es uno de los elementos más queridos por la afición, pues siempre se ha brindado al cien y ha tenido grandes actuaciones como Granjero.

Actualmente, el Eindhoven lidera la Eredivisie con 36 puntos, además que en días pasados pudieron celebrar su primera victoria en ocho años en la Champions League y el panorama en la competencia UEFA no es el mismo al que tienen en la liga local, pues no han podido trasladar su paso arrollador al certamen europeo.

El delantero Santiago Giménez tuvo acción, pero no pudo anotar y aumentó a cuatro partidos seguidos su racha sin hacerse presente en el marcador con el Feyenoord, que no necesitó la ayuda del ariete mexicano para llevarse la victoria por la mínima ante el AZ Alkmaar.

Santi jugó 66 minutos y no tuvo oportunidades de anotar. La última vez que anotó fue en el compromiso de la Champions League ante la Lazio, en aquel duelo se lució con doblete para encaminar la victoria 3-1 ante el conjunto italiano.

Con los tres puntos el Feyenoord se puso segundo en la Eredivisie con 29 puntos, pero sigue lejos de las 36 del líder e invicto PSV, que tiene marca perfecta en los 12 duelos de la liga neerlandesa.

En la Premier League el medio Edson Álvarez fue titular en la victoria 3-2 del West Ham ante el Nottingham Forest. El exjugador del Ajax se ha vuelto pieza fundamental del equipo Hammer.

Álvarez salió de cambio al minuto 78, cuando el partido estaba empatado 2-2, pero para fortuna del West Ham pudieron llevarse los tres puntos.