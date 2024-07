Real Madrid: Kylian Mbappé resuelve la grandiosa duda; ¿le quitará la 10 a Luka Modrić?

El delantero Kylian Mbappé fue presentado como nuevo elemento del Real Madrid, el jugador francés utilizará la dorsal '9' y cuando terminó su acto en el Estadio Santiago Bernabéu, el futbolista fue a la sala de prensa, en donde reveló si le quitará la '10' a Luka Modrić.

Desde antes que se hiciera oficial su llegada al Madrid, una de las grandes dudas era si Mbappé pediría utilizar la playera '10', pero ante los medios el crack galo ofreció una gran respuesta ante ser cuestionado sobre este tema.

"¿Quién dice que yo quería el número 10?", fue lo primero que dijo el delantero de 25 años y agregó: "Tenemos un número 10 y es Luka Modrić, Balón de Oro, ha ganado todo en el Real Madrid y estoy feliz de estar cerca de él en el vestuario, 9 y 10, es un placer para mí".

Kylian Mbappé ha utilizado la '10' en la Selección de Francia, en el AS Mónaco y en el París Saint-Germain, aunque también ha portado otros dorsales, por lo que para él no es importante el número que tiene en la espalda.

"La dorsal no es importante para mí, no veo lo que tengo atrás, solo veo lo que tengo adelante, la portería, el gol. Mi dorsal no es importante, puedo jugar con la 22, 29, 48, no veo nada, para mí es igual", sentenció el francés.

Mbappé utilizará la 9 en el Real Madrid, el mismo número que Cristiano Ronaldo utilizó cuando llegó el cuadro blanco, algo que el francés toma con mucho orgullo, pues sabe que es una playera con historia, ya que varios de los grandes elementos merengues han portado esta misma indumentaria.

"Seguro que el 9 es un número importante en el Real Madrid, muchos jugadores importantes han llevado el 9 y es un honor ser parte de esos jugadores", termina Donatello.

