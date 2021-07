Rebeca Andrade, primera medallista latina en gimnasia

Con una puntuación total de 57.298, la brasileña Rebeca Andrade se convirtió en la primera latinoamericana de la historia en ganar una medalla en el all around de gimnasia artística en unos Juegos Olímpicos, al conquistar la plata ayer en el Centro Gimnasia de Ariake en la justa internacional que se realiza en Tokio.

La originaria de Guarulhos, Sao Paulo, perdió sus opciones de llevarse el metal dorado al poner el pie fuera del tapiz en dos ocasiones durante su rutina de suelo (las otras rotaciones son salto de potro, barras asimétricas y barra de equilibrio). La presea dorada quedó en manos de la estadounidense Sunisa Lee (57.433), mientras que el bronce se lo llevó Angelina Melnikova (57.199) del Comité Olímpico de Rusia (ROC por su siglas en inglés).

“Estoy muy feliz, di el 110 por ciento. Trabajé durante años con mi psicóloga y hoy conseguí ponerlo todo en práctica”, dijo la brasileña después de su logro.

Hace cinco años, en los Juegos Olímpicos de Río, la gimnasta nacida en 1999 finalizó en el sitio 11, además de que las cosas se le complicaron a raíz de varias lesiones de rodilla que la obligaron a pasar por el quirófano en 2015, 2017 y 2019.

“Crecí mucho con todo eso. Mi maduración fue muy grande, como persona y deportista. No es que me guste haber pasado por esos momentos de lesión, pero fue esencial para crecer”, comentó al respecto.

El aplazamiento de la gran fiesta deportiva a causa de la pandemia del coronavirus ayudó a que la sudamericana recuperara su nivel luego de que estuvo ocho meses inactiva después de la última cirugía a la que se sometió en 2019 por una rotura de ligamentos.

El camino de Andrade como atleta comenzó a los cuatro años, cuando entró por primera vez a un gimnasio gracias a un proyecto social. El panorama se complicó cuando tuvo que dejar sus entrenamientos para ayudar a su madre, que trabajaba de empleada doméstica y tenía que mantener a ocho hijos. Fue entonces que sus entrenadores se organizaron para apoyarla y así sacarle jugó a todo el talento que le veían desde pequeña.

Simone Biles observó desde las gradas la competencia final del all around, en la cual apoyó a su compatriota Sunisa Lee, de 18 años, quien se adjudicó la presea áurea. Foto: AP

En 2015, durante la preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto, Rebeca se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha en un entrenamiento, motivo por el que la operaron y pensó en retirarse, pero su madre (Rosa) no se lo permitió y seis años después (con otras dos operaciones de por medio), dejó su nombre escrito en los libros del Olimpismo con una historia de superación.

EU DOMINA. Con su presea áurea, Lee se convirtió en la quinta estadounidense de manera consecutiva en ganar el all around de gimnasia artística en unos Juegos Olímpicos después de Carly Patterson (Atenas 2004), Nastia Liukin (Beijing 2008), Gabrielle Douglas (Londres 2012) y Simone Biles (Río 2016), quien observó el evento desde las gradas luego de que en días pasados decidió no competir en las pruebas individuales para priorizar su salud mental.

Biles había ganado todas las competencias internacionales desde 2013 a la fecha, a excepción del Mundial de 2017, que se celebró en Montreal, Canadá, durante su año sabático luego de su triunfo en Río.

Jade Carey, quien sustituyó a Biles en la final por el equipo estadounidense, terminó octava en el all around después de Lee, Andrade, Melnikova, Vladislava Urazova (ROC), Mai Murakami (Japón), Nina Derwael (Bélgica) y Xijing Tan (China), quedando arriba de las otras 16 participantes en este concurso.

El domingo 1 de agosto se lleva a cabo la final de salto de potro, en la que estará la mexicana Alexa Moreno.

Tiro otorga inédita presea a san marino

Alessandra Perilli ganó la primera medalla en la historia de su país en unos Juegos Olímpicos al llevarse el bronce en foso olímpico.

La sanmarinense, de 33 años, hizo historia con una medalla que nadie había conseguido para su país en 61 años, desde que San Marino fue reconocido internacionalmente y pudo participar por primera vez en Roma 1960.

El oro fue para la eslovaca Zuzana Stefecekova, la segunda mujer de su país campeona olímpica en Juegos de verano. La única campeona olímpica eslovaca hasta hoy era Elena Kaliska, quien obtuvo dos oros en piragüismo eslalon (2004 y 2008), mientras que la estadounidense Kayle Browning ganó la plata.

Por su parte, en la prueba masculina la medalla de oro la ganó el checo Jiri Liptak, que protagonizó un bonito duelo con su compatriota David Kostelecky para subir a lo más alto del podio. Ambos lograron 43 puntos y en el desempate triunfó Liptak por 7-6. El bronce se lo llevó el británico Matthew John Coward con 33 unidades.

San Marino, una nación europea enclavada en Italia con poco más de 33 mil habitantes, mandó a cinco atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y logró salir de la lista de 71 países que nunca habían ganado una presea en la justa, de los 205 que conforman el Comité Olímpico Internacional.