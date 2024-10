Ricardo Ferretti cerca de llegar a los golpes con un futbolista de Tigres, por un mal resultado contra el América (VIDEO)

El exjugador de Tigres, Israel Jiménez, compartió en el podcast de Fernando Guajardo un episodio poco conocido de su carrera, en el que confesó haber tenido una fuerte diferencia con el entonces entrenador del equipo, Ricardo 'Tuca' Ferretti.

El incidente fue tal, que 'el Piloto' llegó a retar a su propio técnico a los golpes, aunque sus compañeros lograron intervenir para evitar que la situación escalara más. El conflicto comenzó en un partido contra el América, cuando el lateral fue sustituido al minuto 40 del primer tiempo.

Tras ser sustituido se dirigió al vestidor, donde debido a su frustración, lanzó sus espinilleras contra una superficie de madera, lo que provocó un fuerte ruido en el vestidor, algo que llamó la atención del 'Bigotón', pues el gesto podría ser confundido por una molestia directa contra el estratega por la decisión táctica.

"Cuando me siento, por mi propio enojo aviento las espinilleras... llegó Tuca y me empieza a regañar 'Put... mier..., estás jugando de la ching...", contó el exdefensa, quien mencionó que en ese momento, no entendía la reacción del cabecilla, ya que nadie más le había reclamado. Sin embargo, Ferretti continuó con la llamada de atención, hasta que el jugador perdió los estribos.

Me paré y le dije: 'bueno, ¿qué quieres puñet...?'. Lo iba a golpear, pero me agarraron entre Juninho y Beto Acosta Israel Jiménez / Podcast Fernando Guajardo

Según su relato, la intervención de sus compañeros evitó que llegaran a los golpes, pero la discusión verbal continuó. 'El Tuca', sorprendido por la reacción del jugador, se hizo para atrás sin decir nada más. "Yo creo que por respeto, no sé la verdad", comentó Israel Jiménez.

Israel Jiménez volvió a confrontar al 'Tuca'

Israel Jiménez continuó con la conversación y reveló que la situación podría haberse complicado si no hubiera sido por la rápida intervención de sus compañeros.

Mientras se hacía de palabras con su director técnico, jugadores como Juninho, y otros líderes del vestuario, como Jorge Torres Nilo, Lucas Lobos, Carlos Salcido y Danilinho, lo contuvieron físicamente y le hablaron para calmarlo.

Me acuerdo que Torres Nilo me decía: 'no pierdas lo mucho por lo poco'

Israel Jiménez

Aunque se tranquilizó un poco, el 'Tuca' no dejó pasar el incidente. Antes de concluir la charla en el vestidor, el entrenador le dijo: "Y tú, Israel, si tienes algún problema, el lunes lo resolvemos". El jugador, aún molesto, se levantó de nuevo y retó al técnico: "Pues de una vez". Sin embargo, una vez más, sus compañeros lo detuvieron.

Finalmente, después de que lo calmaron nuevamente, Jiménez decidió ducharse y no regresar a la cancha, dirigiéndose directamente al autobús del equipo. En el trayecto, llamó a su padre para contarle lo sucedido, y este lo reprendió por la manera en que manejó la situación.

El exfutbolista también reveló que, tras reflexionar sobre el incidente, le ofreció una disculpa al estratega felino, sin embargo, el entrenador no lo atendió sino hasta dos días después.

