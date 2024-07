Liga MX | 'Tuca' Ferretti también ataca a Tigres y asegura que lo quería acusar de una terrible bajeza; "siguen callados" (VIDEO)

La salida de Robert Dante Siboldi como director técnico de Tigres UANL desencadenó diferentes tipos de acusaciones hacia el propio estratega, el cual decidió romper el silencio y revelar su verdad en una escrito publicado en las redes del uruguayo.

Siboldi desmintió tajantemente las versiones que indicaban que su ayudante, Miguel Fuentes, había vendido información a Rayados durante la serie de cuartos de final del Clausura 2024. En su comunicado, el uruguayo afirmó que todo fue parte de una maniobra para desacreditarlo y justificar su salida del club.

Ante estas declaraciones, Ricardo 'Tuca' Ferretti, exentrenador de los Tigres y actual analista de ESPN, no puso en duda las declaraciones de Siboldi y criticó a la directiva felina de tener estos extraños manejos en contra de sus directores técnicos, pues él también fue víctima de una situación similar durante su gestión en el banquillo del equipo regio.

“Normal, a mí me hicieron lo mismo pero no tan grave. Lo que me llama la atención y tiene razón Siboldi, llega la gente de Cemex y dice a los periodistas, vamos a dar información de esto y esto, y los periodistas se lo creen. Tienen una maquinaria maquiavélica,” destacó Ferretti.

El extentrenador recordó cómo durante su estancia en Tigres también fue víctima de fuertes acusaciones: “Decían que yo recibía dinero de jugadores, que yo tenía jugadores. Y los periodistas callados… en seis meses me dijeron que no hay pruebas, y siguen callados. Calumnia tras calumnia. Involucran a los medios de Monterrey; coludidos, coludidos los medios”, reiteró.

Ricardo 'Tuca' Ferretti habló sobre las similitudes en el trato que tuvo la directiva de Tigres con él y con Robert Dante Siboldi. Con estos comentarios, se puede ver un patrón en la forma que marcan la salida de sus dirigentes.

El ahora comentarista comparó su experiencia con la de Siboldi, afirmando que ambos fueron parte de una estrategia sistemática para desacreditarlos y justificar las decisiones del club.

"Lo mismo que hicieron con Dante Siboldi me lo hicieron a mí. Me calumniaron, que yo tenía cartas de jugadores y que cobraba dinero a los jugadores para jugar. Todo esto lo hicieron", comentó Ferretti.

El estratega también reveló que le prometieron un contrato, pero al final se le informó que no podría seguir debido a que ya había un nuevo entrenador en su lugar. En aquella ocasión, el técnico se dijo decepcionado por la forma en que salió del club.

