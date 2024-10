Ricardo 'Tuca' Ferretti revela que le impusieron jugadores en la Selección Mexicana y menciona nombres

En su reciente conferencia de prensa, Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana, aseguró que jamás ha recibido imposiciones de jugadores en sus convocatorias ni ha sido influenciado por dirigentes para incluir a ciertos futbolistas en su lista.

A pesar de su seguridad en estas declaraciones, su verdad fue puesta en duda por Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien reveló en una entrevista con ESPN que durante su paso como entrenador interino del Tricolor, sí vivió situaciones donde le impusieron jugadores por razones comerciales.

El estratega de origen brasileño dirigió a la Selección Mexicana de manera temporal tras el Mundial de Rusia 2018, y explicó que las decisiones respecto a sus convocatorias, no dependieron de él en su totalidad.

"A mí sí me impusieron jugadores, por supuesto. Y no tengo problema en decirlo; uno de ellos fue Guillermo Ochoa. Los dirigentes querían que estuviera por razones de publicidad, y yo lo acepté porque no tenía intención de quedarme como técnico a largo plazo", confesó el ahora comentarista.

'El Bigotón' explicó que su intención al tomar el puesto interino era probar a una nueva generación de jugadores, sin embargo, admitió que las presiones externas, especialmente relacionadas con los intereses de los patrocinadores, lo llevaron a aceptar a jugadores que no formaban parte de sus planes iniciales.

