Llamados de Jiménez y Ochoa hacen que competencia en selección crezca: España

Los regresos de Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana de futbol han generado polémica. Javier Aguirre convocó a los dos para los amistosos de la Fecha FIFA de octubre contra el Valencia y Estados Unidos, ambos encuentros a realizarse en suelo nacional, el de este martes en Guadalajara contra el conjunto de las barras y las estrellas.

Miguel España, mundialista con el Tricolor en 1986, ve con buenos ojos los llamados del delantero y el portero, pues considera que con su experiencia generarán mayor competencia dentro del equipo.

“A Raúl Jiménez no está de más probarlo, ver cómo está, desafortunadamente a partir de la lesión le ha costado volver a su nivel más alto. Son jugadores (Jiménez y Ochoa) que tienen experiencia, que no se espantan a la primera dificultad, entonces no lo veo mal, la competencia crece y ya será de ellos sí realmente están listos para lo que quiere Javier”, aseveró el Capitán en exclusiva con La Razón.

En el entorno también generó controversia la convocatoria de Andrés Guardado. Sin embargo, a diferencia de Ochoa y Jiménez, para el Principito será su despedida después de 18 años como seleccionado, lo cual Miguel España también ve de buena manera y cree que su presencia en estos duelos puede motivar a los jóvenes.

“Creo que su trayectoria ha sido ejemplar, seguro los disfrutará y eso ayuda a la gente que va incorporándose y más en este proceso de Aguirre que junto con Márquez están tratando de darle otra cara. Este tipo de jugadores que están más allá de muchas circunstancias lo ven de otra forma y eso contagia a la gente que está creciendo y tratando de ganarse un lugar”, dijo el exfutbolista de los Pumas.

En contraparte, Miguel España se muestra un poco escéptico ante el llamado del argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, pues no ha visto que los jugadores con esta condición marquen una diferencia en la cancha.

“Vamos a ver qué tanto puede aportar, la situación de los naturalizados no acaba de ser una diferencia todavía. Yo creo que hay que ver qué es lo que ofrece y qué tantas conclusiones puede sacar Javier. Se tiene que voltear un poco a este tipo de situaciones porque la liga está llena de no nacidos en México”, ahondó.

El empate a dos anotaciones contra el Valencia en Puebla dejó molesta a la afición. El Capitán considera que un buen resultado contra Estados Unidos puede ayudar a que el público se enganche más con el equipo.

“La gente últimamente está un poco decepcionada de cómo se están haciendo las cosas en liga y selección. Para el entrenador y los jugadores es seguir de alguna manera el proceso, ver quién se va ganando su lugar y los aficionados veremos si se enganchan o no”, subrayó España.

Independientemente de los resultados, Miguel España considera que el objetivo principal del Vasco Aguirre en esta Fecha FIFA es que algunos futbolistas recuperen la confianza para imponer su sello paulatinamente y así se puedan ganar un lugar para la Nations.

“Es un proceso y hay que tratar de entenderlo y de ser paciente. Javier está consciente de las circunstancias de la selección y es retomar un poco la confianza de algunos jugadores y poner su sello”, concluyó el subcampeón en la Copa América Ecuador 1993.

Javier Aguirre tiene saldo positivo contra Estados Unidos como entrenador de México, pues ganó tres de cinco partidos.

Sin embargo, una de las derrotas del Vasco como seleccionador ante el vecino del norte fue en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, por marcador de 2-0.

México tiene una racha de siete partidos sin vencer a Estados Unidos. No le gana desde que lo goleó 3-0 en un amistoso celebrado en septiembre del 2019, por lo que es importante que los dirigidos por Aguirre puedan volver a triunfar ante el odiado rival de la zona.