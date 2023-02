Rihanna tiene un espectacular regreso y presume embarazo

Después de siete años de ausencia de los escenarios, la cantante Rihanna estaba dispuesta a darlo todo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, la noche de ayer. Desde el inicio tuvo una vuelta sorprendente: apareció en las alturas en medio de la cancha del estadio State Farm Stadium, sobre una plataforma en las alturas, luciendo entallado atuendo rojo y tocando sutilmente su pancita, gesto con el cual presumió su embarazo.

La intérprete de Barbados, en los 13 minutos más codiciados del Super Bowl, arrancó su presentación con “Bitch Better Have My Money”, mientras bailarines con vestuarios blancos sobre seis plataformas que se encontraban al lado de la de ella ejecutaban coreografías que también acaparaban las miradas.

Poco a poco las plataformas fueron descendiendo y al bajar Rihanna cantó “Where Have You Been” y “Only Girl (In the World)”, con ésta última un sorprendente espectáculo de pirotecnia rodeó el estadio. Después también sonó “We Foud Love”.

Ofreció un espectáculo visual. Foto: AP

En la cancha se dispuso una larga plataforma roja que hacía contraste con los atuendos blancos de los bailarines, quienes durante todo el show realizaron coreografías pulcramente coordinadas, pero sin opacar a la intérprete.

Rihanna sólo hizo sutiles movimientos para acompañar a su cuerpo de baile y en otros momentos se mostró sensual, como cuando tocó su parte íntima y olió su mano; o al poner sus manos sobre uno de sus bailarines e inclinarse.

Llegó sobre una plataforma. Foto: AP

Toda la presentación fue un gran espectáculo visual: bailarines sobre la plataforma larga del campo, sobre la cancha o sobre las plataformas, a veces todos juntos, otras de manera alternada, algunas ocasiones abajo y otras en las alguras. Todo estuvo geométricamente calculado. Nada salió de ese molde.

En “Work”, Rihanna caminó a lo largo del escenario seguida por sus bailarines. Y como lo prometió, honró su catálogo musical e incluyó los temas “Wild Thoughts”, “Pour it up” y “Money on My Mind”, ”All of The Lights” y “Run This Town”.

Bailó poco y derrochó sensualidad. Foto: AP

La artista decidió hacer suyo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl e incluso aprovechó la ocasión para promocionar su firma Fenty Beauty: tomó un maquillaje que le dió uno de sus bailarines para retocarse. En ese sutil close up presentó su Invisimatte Blotting Powder, lo cual fue elogiado por sus fans en Twitter.

El cierre del show también fue poderoso, la vocalista Rihanna subió en la plataforma al cantar “Umbrella” y una vez que estuvo en el punto más alto interpretó “Diamonds”, dos de sus más grandes éxitos.

La cantante no necesitó de ningún invitado especial, porque se encargó de brillar como un diamante, y por supuesto, subirse a la tendencia de crear conversación en las redes sociales, donde durante la presentación muchos especularon sobre su embarazo.

Minutos después del espectáculo, un representante de la superestrella pop confirmó el estado de la vocalista, quien hizo historia al ser la primera en dar así un show de medio tiempo.

Todo el campo se llenó de bailarines. Foto: AP

