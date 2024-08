Al ritmo de Caballo Dorado

En una alegre jornada, un grupo de mexicanos ha captado la atención mundial al bailar el popular “Payaso de Rodeo” en una de las plazas más icónicas de la ciudad: la Plaza de la Bastilla. El video que se volvió viral en redes sociales, muestra a grupo de turistas muy animados, al ritmo del pegajoso tema de Caballo Dorado, que contagia con su entusiasmo y alegría a los transeúntes que pasan por el lugar. Este momento de celebración ha destacado la cultura mexicana (con ropa tradicional colorida, sombreros , playeras y máscaras).

La corren de la Villa Olímpica

Luana Alonso dejó el recinto el sábado pasado luego de quedar fuera de la competencia. Tras recorrer varios lugares emblemáticos de Francia, la nadadora regresó a la villa, donde fue recibida por Larissa Schaerer, jefa de misión del COP. Según varios medios, Schaerer le pidió que abandonara el lugar, ya que Alonso ya no formaba parte de la delegación paraguaya y se consideraba que su presencia estaba “creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay”. La atleta quedó eliminada y no dudó en ir a Disneyland, pero eso no le gustó al jefe de delegación y la reportó para que la expulsaran.

La corren de la Villa Olímpica Foto: Especial

Ni un detalle se pierde

Durante su concierto en Múnich, Alemania, la cantante británica, Adele interrumpió su presentación para disfrutar en vivo la final de los 100 metros femenil en los Juegos Olímpicos. Este evento se celebra únicamente cada cuatro años y es conocido por ofrecer momentos históricos y emocionantes, así que cuando ocurren, aquellos aficionados al deporte están al pendiente de todo lo que pasa, y Adele no fue la excepción, por lo que no quiso perderse la oportunidad de ser parte de esta experiencia.

La corren de la Villa Olímpica Foto: Especial

Se enamoran y lo presumen en redes

Dos mujeres se han encargado de subir a TikTok a los atletas más guapos de cada competencia, pero un video que se hizo viral fue en la natación cuando ambas con la boca abierta comienzan a ver a los nadadores y aseguran que están viendo “muchos bombones”. Varias de sus seguidoras no se quisieron quedar atrás y les comentaron quién era para ellas el más galán.

Se enamoran y lo presumen en redes Foto: Especial

Un artista desde el voleibol de playa

Se llama a sí mismo un “troglodita” con sus pinceles, pinturas al óleo y grandes lienzos entre los fotógrafos con cámaras caras y lentes largos. Todos tienen como objetivo capturar el voleibol de playa durante los Juegos Olímpicos de 2024, pero sus enfoques son bastante diferentes. “Es un collage de momentos”, dice el pintor británico Peter Spens, de 63 años, sobre su arte en la justa veraniega.