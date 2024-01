Rogelio Funes Mori quiere regresar a la Selección Mexicana y ve a Pumas como el trampolín perfecto

El delantero Rogelio Funes Mori hará todo lo que pueda para regresar a la Selección Mexicana y llegar a los Pumas parece la mejor opción, pues el cuadro universitario sería el trampolín perfecto para volver a vestir la playera del Tricolor.

A su llegada a la Ciudad de México el goleador histórico del Monterrey comentó que al llegar al Club Universidad se une a una institución grande y que una de sus razones para elegir al cuadro del Pedregal sobre ofertas en Brasil fue que no quería salir del país, además de regresar a selección.

"Mi objetivo es competir, obviamente estar en la selección que es para mí muy importante. Pumas tiene un plantel muy importante para seguir compitiendo. El torneo pasado lo hizo muy bien, compitió muy bien. Vengo a aportar mi granito de arena, vengo con mucha experiencia y muchos años en el futbol mexicano”, dijo ante los medios.

El Mellizo salió de Rayados como el máximos anotador en la historia, fue justamente en el cuadro regio en donde conoció al actual técnico de los Pumas, Gustavo Lema, quien hasta hace unas semanas era auxiliar de Antonio Turco Mohamed, quien dejó el banquillo felino y lo cedió a su segundo al mando.

Rogelio Funes Mori tuvo un poco de actividad en Qatar 2022 en el juego entre México y Arabia Saudita. Foto: Mexsport

“El proyecto deportivo (fue lo que me convenció). Cuando mostraron interés en mí, primero el técnico (Gustavo Lema) que ya lo conozco desde hace bastante. También la historia que tiene el club, los grandes jugadores que han pasado por aquí, pero sobre todo el interés que mostraron en mí fue lo que más me importó. La verdad no me quería ir del país, es una oportunidad muy linda para mí y estoy listo”, comentó.

El seleccionado mexicano y mundialista en Qatar 2022 aseguró que el tema con Monterrey está cerrado. Dijo que respeta la decisión de Rayados de no contar más con él y que llevará al club en su corazón. Como elemento de La Pandilla ganó cinco títulos.

“Hay decisiones que tengo que respetar. Sin duda que Rayados ya es una etapa terminada, es el club en el que hice las cosas muy bien, siempre lo voy a tener en mi corazón. Voy a estar siempre agradecido a la institución y ahora hay que hacer cambio de página y pensar en Pumas”, apuntó.

Rogelio Funes Mori festeja su primer gol como seleccionado de México. Foto: Twitter de la Selección Mexicana @miseleccionmx

aar