Funes Mori, directo; señala al culpable de no jugar en Qatar

A casi dos semanas de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, Rogelio Funes Mori rompió el silencio acerca de la poca participación que tuvo en la competencia.

El Mellizo fue uno de los tres delanteros que Gerardo Martino llevó al magno evento, pero solamente disputó los últimos 11 minutos del cotejo en el que el Tricolor derrotó 2-1 a Arabia Saudita en la tercera jornada del Grupo C, resultado que no le alcanzó para clasificar a los octavos de final. Ante ello, el atacante del Monterrey descartó que su poca actividad se debiera a que no se encontraba físicamente del todo bien.

"No jugué por decisión de él (Martino), respeto las decisiones, el técnico tiene que tomar decisiones y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien así que nada más", aseguró el goleador de Rayados a los medios a su llegada a la Sultana del Norte.

“No jugué por decisión de él (‘Tata’ Martino). Estaba bien físicamente”, @rogelio7funes sobre la falta de minutos con #MEX en #Qatar2022



La convocatoria de Funes Mori generó polémica entre los aficionados, debido a que se trata de un futbolista naturalizado y a que no llegó en su mejor momento futbolístico, caso similar al del hidalguense Raúl Jiménez.

Rogelio Funes Mori debutó con la Selección Mexicana en un triunfo por 4-0 sobre Nigeria en un amistoso celebrado el 3 de julio del 2021 en Los Ángeles, California, partido en el que el argentino de nacimiento logró dos anotaciones.

Rogelio Funes Mori descarta salir de Rayados

Por otra parte, el Mellizo rechazó a su llegada a Monterrey la posibilidad de dejar las filas de Rayados, pues su objetivo es cumplir el año y medio de contrato que le queda con los albiazules.

"Obviamente mi cabeza está en Rayados, nunca quise salir por nada o el estilo, yo sigo acá, estoy muy contento, es mi casa y quiero renovar, ahora renové pilas para empezar de la mejor manera. Tengo todavía contrato vigente, un año y medio me queda así que estoy feliz", subrayó.

El Torneo Clausura 2023 de la Liga MX se pondrá en marcha el próximo 6 de enero. Monterrey debuta un día después, el sábado 7 de enero, cuando reciba a las Chivas en el Estadio BBVA.

