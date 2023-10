San Francisco 49ers vs Dallas Cowboys: Resumen, mejores jugadas y ganador de la Semana 5 de la NFL

Los San Francisco 49ers dieron una gran exhibición y derrotaron 42-10 a los Dallas Cowboys, que tuvieron una pésima actuación, acentuada en Dak Prescott, mariscal de campo de los Vaqueros que tuvo tres intercepciones.

Prescott lanzó para 153 yardas y su único pase de anotación fue eclipsado por sus intercepciones. Ambas defensivas estuvieron en un gran nivel, pero el poder en ataque de los 49ers fue lo que definió el juego.

Dak Prescott había llevado a Dallas a tres victorias esta campaña, pero esta derrota ante San Francisco significa el segundo descalabro de la franquicia de Texas en la temporada.

Brock Purdy, mariscal de campo de San Francisco, fue todo lo contrario a Dak, pues lanzó cuatro pases de anotación en la noche y comando a su escuadra a una nueva victoria.

Los Niners se mantienen invictos en el torneo, cinco partidos ganados y un equipo que se perfila para grandes cosas, pues tienen una defensa solida y una ofensiva que ha conectado, empezando por la dupla entre George Kittle y Purdy.