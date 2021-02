La sanción para América va servir de aprendizaje: Archundia

La polémica generada en el juego del pasado sábado entre Atlas y América por la alineación indebida del delantero uruguayo Federico Viñas, que le costó perder los tres puntos ganados en la cancha a las Águilas, es un capítulo que servirá de aprendizaje para los árbitros y clubes de la Liga MX, así lo considera el exsilbante Armando Archundia.

El exnazareno, quien asistió a los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, piensa que este error administrativo debe ser un ejemplo para que todos estén más alerta ante este tipo de situaciones, si bien considera justa la sanción para el cuadro capitalino, a pesar de que Viñas no disputó un sólo minuto del cotejo ante los rojinegros, pero por un error administrativo de los de Coapa no fue registrado como uno de los nueve jugadores suplentes, motivo por el que fue enviado a las tribunas del Estadio Jalisco.

“Yo creo que esto va a servir de aprendizaje, en lugar de ver lo negativo vamos a ver lo positivo, estoy seguro que tanto el comisario como el cuarto árbitro harán su labor como corresponde, si tengo a 10 jugadores anotados voy y cuento a los 10 que están de suplentes y al que no le diré tiene que retirarse, o sea prevenir antes de actuar, y los equipos también tendrán mucho cuidado a la hora de hacer su alineación”, aseguró Armando Archundia en exclusiva con La Razón.

Archundia Téllez, quien tuvo una carrera de 25 años como árbitro, cree que la penalización para el América es acorde a como lo indica el reglamento actual de la Primera División del balompié nacional, aunque indica que éste se contradice con lo que menciona la regla número 3 de la FIFA, la cual hace énfasis en que un futbolista que no está en la alineación se considera ajeno al partido y los castigos son otros. Este hecho provocó que el América perdiera 3-0, cuando se había impuesto 2-0, lo que ocasióno que pasara del primer sitio al tercero.

“El reglamento no está acorde con las reglas de juego, que es lo que rige realmente un partido de futbol. Me refiero a que en la regla número 3 de la International Football Board o de la FIFA establece que quien no aparece en la lista de alineación se considera como una persona extraña; es decir ,ajena al evento, incluso las sanciones disciplinarias son diferentes, entonces creo que tienen que revisar los reglamentos y estar acorde con lo que establecen las reglas”, subrayó el exnazareno de 54 años de edad.

Finalmente, Armando Archundia mencionó que en su opinión el mejor árbitro de la actualidad en la Liga MX es César Ramos Palazuelos y no ve a otro que se acerque a su nivel.

“Sin lugar a dudas el mejor árbitro en México es César Ramos, por eso es el único que sale a los torneos internacionales y que ha estado en Copas del Mundo de los que están ahora, tiene capacidad, tiene todo, y desafortunadamente están muy lejos de él los demás. Quizá Marco Ortiz o Fernando Hernández se le acerquen, pero todavía los veo lejanos al lado de él”, concluyó el dos veces mundialista.

El dato: Federico Viñas fue enviado a las tribunas del Jalisco luego de que le dijeron al cuadro de Coapa de su error administrativo.



​

​Cruz Azul fue eliminado de las semifinales del Clausura 2007 por alineación indebida de Salvador Carmona, quien estaba suspendido por dopaje, motivo por el que el choque de vuelta no se celebró y los Tuzos avanzaron a la final.

Toluca peleó las tres unidades que perdió contra Cruz Azul en la Fecha 15 del Clausura 2013, porque los celestes registraron a Alan Vidal, pero el que estuvo en la banca fue Jesús Lara, lo cual no procedió.

En la Jornada 11 del Clausura 2017, el América estuvo cerca de perder en la mesa contra Pumas, porque iba a alinear a Gerson Torres, quien estaba registrado con la Sub 20, pero corrigió a tiempo al reemplazarlo con Diego Lainez.

Dorados perdió su partido frente a Leones Negros en la Copa MX en 2017 a causa de que presentó a 11 jugadores del primer equipo en lugar de 12.

Cruz Azul no pudo participar en la Liguilla del Apertura 2018 en la Liga MX Femenil después de que le quitaron los tres puntos que obtuvo en la Fecha 17, porque su auxiliar técnica ya había participado en ese mismo torneo con el Puebla. OTROS CASOS SIMILARES EN MÉXICO