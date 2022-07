Santiago Giménez, el mexicano 12 en la Eredivisie

Después de varios días de negociaciones, el Cruz Azul finalmente aceptó la oferta del Feyenoord por el delantero Santiago Giménez, quien anoche emprendió el vuelo hacia Holanda para realizarse las pruebas físicas y médicas y así incorporarse a la pretemporada con su nuevo club.

El hijo de Christian Giménez, quien militó con los cementeros del 2010 al 2017, emprende su nueva aventura por el viejo continente en el mejor momento de su carrera, pues en las primeras cinco jornadas del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX anotó cinco goles, yéndose en blanco solamente en el cotejo del pasado martes contra el Atlético de San Luis, que acabó igualado 0-0 y el cual no completó por molestias en el aductor izquierdo.

La llegada del Chaquito a Holanda lo convierte en el futbolista mexicano número 12 en la historia de la Eredivisie, donde actualmente se encuentran Edson Álvarez y Erick Gutiérrez con el Ajax y el PSV Eindhoven, respectivamente.

El primer jugador nacional en probar suerte en suelo neerlandés fue Joaquín del Olmo, quien en 1996 se unió a la plantilla del Vitesse, donde solamente estuvo una campaña para posteriormente regresar a la Liga MX.

Sin embargo, el primer tricolor en coronarse en la Eredivisie fue Carlos Salcido, quien lo consiguió en su primera temporada, la 2006-2007, cuando llegó al PSV Eindhoven tras su participación en el Mundial de Alemania 2006.

el primer gol del Chaquito como profesional fue en la Jornada 4 del Clausura 2020 en el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, duelo que se efectuó en el Estadio Nemesio Díez.

Posteriormente, a la Eredivisie también llegaron Francisco Maza Rodríguez, Héctor Moreno, Ulises Dávila, Jesús Tecatito Corona, Andrés Guardado, Hirving Chucky Lozano, Erick Gutiérrez y Edson Álvarez.

También de la Liga MX Femenil salió una jugadora mexicana con destino a Holanda, tratándose de la portera Cecilia Santiago, quien formó parte de la plantilla del PSV del 2019 al 2021, año en el que volvió a tierras aztecas para unirse a Tigres, su actual club en el certamen femenil.

El balompié de los Países Bajos se le ha dado bien a los futbolistas mexicanos, pues los únicos que no salieron campeones en dichos lares fueron Tecatito Corona (Twente), Ulises Dávila y Joaquín del Olmo (estos dos últimos con el Vitesse).

Antes de viajar al viejo continente, el Bebote admitió tener sentimientos encontrados, pues dejar a Cruz Azul, único equipo en el que ha jugado, no le resulta sencillo, aunque al mismo tiempo tiene ilusión por el nuevo reto que se avecina.

“Desde el principio de la carrera me he trazado metas, una de estas era ir a Europa, hoy gracias a Dios, esto se da. Estoy saliendo de mi casa y eso me pone triste, estoy seguro que algún día volveré”, comentó el también seleccionado tricolor en entrevista con ESPN.

El delantero de 21 años de edad, quien debutó en el 2017 con el Cruz Azul, registró 20 dianas y 11 asistencias en 104 compromisos con los de La Noria, con los que consiguió cinco trofeos, el más importante de ellos la Liga MX en el Torneo Guard1anes 2021.

Por su parte, Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, comentó que la institución quería que Santiago Giménez dejara al equipo a finales de año, pero el goleador quiso marcharse de una vez.

“A veces las invitaciones vienen y queríamos que fuera en diciembre, queríamos que esperara después del Mundial, pero el jugador quería ir ahora y es imposible mantenerlo y nuestra parte fue apoyarlo”, indicó para ESPN Ordiales, quien a partir de agosto tomará su nuevo cargo como director deportivo de las selecciones nacionales varoniles de México.

Canterano de Santos llega al Sporting de Gijón

A cuatro meses de que comience el Mundial de Qatar 2022, otro mexicano emprenderá una nueva aventura en el futbol de Europa y lo hará en España con el Sporting de Gijón, equipo que hace algunas semanas adquirió Grupo Orlegi.

Se trata de Jordan Carrillo, juvenil volante por derecha que debutó con Santos Laguna en enero del 2020 y que recientemente ganó el Balón de Oro como novato del año en la Liga MX.

“Agradecer al Sporting de Gijón. Estoy muy contento, ilusionado de llegar y poder demostrar mi talento y ayudar al equipo, poder lograr muchas cosas juntos”, fueron las primeras palabras de Carrillo, quien así se convierte en el primer futbolista mexicano en las filas del Sporting de Gijón desde que el equipo pasó a ser propiedad de Grupo Orlegi, dueño precisamente de Santos y Atlas.

En cinco torneos de Liga MX con los laguneros, el originario de Culiacán registró dos goles en 37 partidos.