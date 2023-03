Scarlett Camberos se resguarda en Los Ángeles por falta de respaldo en México

Por: Martell Nucamendi

La goleadora americanista tuvo que regresar a California con su familia, ya que México no le pudo brindar seguridad contra el sujeto al que denunció.

El conjunto azulcrema jugó la jornada 9 de la Liga Mx Femenil, en el que goleó 5-0 al Atlas, a pesar del resultado, llamó la atención la ausencia de la también capitana Scarlett Camberos.

Ángel Villacampa, director técnico de las Águilas, dijo en conferencia de prensa:

#AmericaFemenil



Lo de Scarlett Camberos “es cuestión de tiempo”. DT Ángel Villacampa.



La jugadora no ha regresado a jugar con el América desde que vivió acoso y sigue en California con su familia.



📽 @DaniAbrilFR para #diosasolímpicas #violenciadigital pic.twitter.com/5JxW7BErRM — DIOSAS OLÍMPICAS (@diosasolimpicas) March 14, 2023

“Es un tema complejo, nosotros la echamos de menos, más allá de lo deportivo, es nuestra capitana, le tenemos muchísimo cariño y mucho aprecio, pero es un tema personal que necesita su tiempo y necesita su descanso. El club tiene comunicación con ella casi diario, decidimos que el tema es de mucho tacto, mucho cariño; es una jugadora muy importante y hay que darle su espacio”.

Si bien se dice que el agente de la jugadora está buscando su acomodo de en otro club, aún pertenece al América y a pesar de que el Angel City (equipo de la National Women's Soccer League) mostró interés por la futbolista, falta disponibilidad para pagar su traspaso.

Barra femenista marcha también por la seguridad de las futbolistas



Los asuntos de acoso a las jugadoras no es cosa menor, pues aunque hagan su denuncia, no les ofrecen apoyo extra, más que el psicológico y esperar a que los procedimientos se lleven “conforme a derecho”. Según el Sistema Nacional de Seguridad, la cifra negra por delitos de hostigamiento/acoso alcanza hasta un 99.9%. Al no proveerse otro tipo de seguridad, los sujetos facilmente pueden violar la orden de restricción, incluso hasta causar la muerte de la víctima.

Directiva, directiva

Nunca se nos va a olvidar

Se nos va Scarlett Camberos

Por no saberla cuidar



Con la Barra Feminista

Hoy vinimos a exigir

Paren ya con el acoso

En el futbol femenil



😡



5/5 pic.twitter.com/PySP5TYBL4 — Barra Feminista Mx (@barrafeminista) March 11, 2023

La barra feminista es un grupo de animación compuesto por mujeres, principalmente para el apoyo del futbol femenil. En la marcha del 8M se levantaron contra el acoso y hostigamiento por todas las jugadoras que han sido víctimas de ello, además de un mensaje para la directiva del Club femenil.

Queremos que nuestras jugadoras vivan sin miedo. 💜@_valerialoe pic.twitter.com/8f929ezGvf — Eleven Legends (@11lgnds) March 8, 2023

aar