América: Richard Sánchez responde a provocación del 'Pocho' Guzmán previo al clásico nacional (VIDEO)

El América llegará motivado al clásico nacional contra Chivas después de su victoria como visitante sobre Tigres y en Coapa ya respondieron a las declaraciones que hizo Víctor 'Pocho' Guzmán.

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez fue cuestionado al respecto al final del duelo celebrado en el 'Volcán' y aseguró que ni a él ni a sus compañeros les gusta hablar antes de tiempo.

"Yo la verdad no me dedicó a hablar de nada de eso. Ellos (Chivas) que empiecen a tirar mie..., a decir lo que ellos quieran. Nosotros cada uno sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un clásico, que se entrena día a día, pero no nos gusta estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha", comentó Sánchez ante los medios.

El mediocampista del América ha disputado los 11 compromisos que los de Coapa han afrontado hasta el momento en el Torneo Clausura 2023, registrando un gol y una asistencia en los 756 minutos que ha estado en la cancha.

"Fuimos muy superiores, tuvieron un tiro al arco, así es esto del futbol; tuvimos, no la metimos, vamos a seguir trabajando por eso y ahora no estamos buscando quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar", fue lo que declaró el viernes pasado el 'Pocho' Guzmán tras la caída de Chivas en Puebla.

El clásico nacional entre Chivas y América está programado para celebrarse el próximo domingo 19 de marzo en el Estadio Akron, en el marco de la Fecha 12 de la Liga MX.

Luis García sale en defensa del América

Luis García, exjugador profesional de futbol y hoy en día comentarista deportivo, hizo lo que pocas veces se ve en espacios de TV Azteca, ya que defendió al América y hasta le mandó un recado a José Ramón Fernández.

En el programa Los Protagonistas, la conductora Inés Sainz le hizo una pregunta a García sobre el estado de forma de los azulcremas. "Este tipo de notas me hacer recordar cuando José Ramón Fernández estaba aquí, una nota totalmente antiamericanista", respondió el comentarista.

El exdelantero de las Águilas agregó: "Pareciera que el América va a descender viendo esta nota. Les viene el Clásico contra Pumas, nos juntamos nosotros de la producción y le ganamos a Pumas".

EVG