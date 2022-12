Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs: ​Hora, dónde y cuándo ver EN VIVO Semana 16 NFL

Los Seahawks de Seattle se mete al Estadio Arrowhead para visitar a los Chiefs de Kansas City en la Semana 16 de la temporada regular de la NFL, partido que se realiza este sábado 24 de diciembre.

Los Jefes ya están instalados en Playoffs de la NFL y se perfilan como el equipo favorito para ganar el Super Bowl, con récord de 11-3 y con su séptimo título consecutivo de la División Oeste de Conferencia (2016 a la fecha) se preparan para enfrentar a Seattle.

Por su parte, los Seahawks llegan con marca de 7 partido ganados y mismo número de derrotas, foja que los mantiene en el segundo puesto de la NFC Oeste, precisamente debajo de los Chiefs.

Mis amigos y yo posando en la foto de la fiesta de fin de año… 😎 #ChiefsKingdom pic.twitter.com/UJ3THUDfda — Chiefs Mexico (@ChiefsMexico) December 21, 2022

¿Dónde ver el Seahawks vs Chiefs?



El partido Seattle Seahawks vs Kansas City Chiefs, de la Semana 16 de la NFL, comienza a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, de este sábado 24 de diciembre y lo podrás ver por la señal de streaming de NFL.

Muere Franco Harris leyenda de los Pittsburgh Steelers

Franco Harris, el running back cuyo ingenio gestó “La Recepción Inmaculada", considerada como la jugada más icónica en la historia de la NFL, ha fallecido. Tenía 72 años.

El hijo de Harris, Dok, informó a The Associated Press que su padre falleció durante la noche del martes. No se dio a conocer la causa del deceso.

Su fallecimiento ocurre dos días antes del 50mo aniversario de una jugada que fue clave para que los Steelers dieran al salto definitivo para convertirse en uno de los equipos de la élite de la NFL, y tres días antes que Pittsburgh había previsto una ceremonia para retirar su número 32 durante el descanso del partido contra los Raiders de Las Vegas.

Lamentamos el fallecimiento del Hall of Famer, Franco Harris. Leyenda de @LosSteelers y autor de una de las jugadas más emblemáticas de la NFL: La Recepción Inmaculada.#NFLMX pic.twitter.com/hVBDrgm771 — NFL México (@nflmx) December 21, 2022

“Hemos perdido a un jugador increíble, un embajador increíble del Salón de la Fama y, lo más importante, al mejor caballero", dijo el presidente del Salón de la Fama del fútbol americano, Jim Porter. “Franco no sólo tuvo impacto en el deporte, sino que influyó en las vidas de tanta gente de una manera muy positiva”.

Harris acumuló 12.120 yardas y ganó cuatro anillos del Super Bowl con los Steelers durante la década de los 70, una dinastía que comenzó de lleno cuando Harris no paró de correr tras un lanzamiento del quarterback de los Steelers Terry Bradshaw en el duelo de los playoffs contra Oakland en 1972.

aar