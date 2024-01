Selección Mexicana | Guillermo Almada confirma que iba a ser el técnico del Tricolor pero fue 'traicionado'

El actual entrenador del Club Pachuca, Guillermo Almada, compartió detalles sobre una situación que cambió el curso de su carrera, pues afirmó que fue elegido como director técnico de la Selección Mexicana antes que Jaime Lozano, el actual timonel del equipo, pero algo sucedió de último minuto que alteró los planes.

Según las declaraciones dadas en entrevista con TUDN, a mediados del 2023 el estratega fue notificado de que sería el nuevo timonel del Tricolor, después de que saliera favorecido en la votación que llevó a cabo la Federación Mexicana de Futbol.

"Estoy habituado a eso, todavía no comprendo, no porque no nos eligieran a nosotros, sino porque nos llamaron, nos confirmaron en la votación, que estaba todo resuelto, de un día para otro se cambió la resolución", mencionó el técnico de los Tuzos.

Guillermo Almada no entiende el cambio de decisión de la FMF. Foto: Mexsport

Con un título de la Liga MX en su historial y experiencia en el balompié sudamericano, Almada fue considerado un fuerte candidato para asumir las riendas del combinado nacional. A pesar de la situación, el entrenador uruguayo no pierde la esperanza y admitió que aún tiene la ilusión de dirigir a la Selección Mexicana en el futuro.

“Hasta que esto no se confirma oficialmente, se puede cambiar de opinión. Hoy está Jimmy, y con lo que podamos colaborar, colaboraremos, yo soy feliz con lo que hago, disfruto con lo que tengo”, refirió el cabecilla charrúa.

Guillermo Almada podría llegar a la Selección Mexicana

Pese a que las esperanzas se apagaron temporalmente con el nombramiento de Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana, el estratega uruguayo Guillermo Almada continúa soñando con asumir el puesto en algún momento.

En la reciente entrevista, el dirigente expresó su ilusión en dirigir a la escuadra mexicana en el futuro. Consciente de la importancia de los resultados, el entrenador uruguayo destacó la calidad de los jugadores mexicanos y su deseo de contribuir al desarrollo del futbol en el país.

"Sí, lo sigo soñando. México tiene jugadores de calidad, y queremos generar cosas que no se han generado a lo largo de su historia", afirmó Almada, quien se encuentra actualmente enfocado en su preparación para debutar en el Clausura 2024.

Guillermo Almada no pierde las esperanzas de dirigir a la Selección Mexicana. Foto: Mexsport

mmt