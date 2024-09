En una charla para el programa ‘Faitelson sin Censura’, Jorge Campos, legendario exportero de la Selección Mexicana, reveló que estuvo cerca de integrarse al cuerpo técnico de Jaime Lozano como auxiliar, aunque dicha posibilidad no se concretó.

En entrevista con David Faitelson señaló que las pláticas que sostuvo con Lozano fueron buenas, pero que Martinoli lo "ca…" al enterarse.

Durante la conversación, David Faitelson le recordó a Jorge Campos su participación como auxiliar técnico de Ricardo Antonio La Volpe durante el Mundial de Alemania 2006.

Ante esto, Campos comentó que recientemente también estuvo cerca de repetir esa experiencia, esta vez con Jaime Lozano, actual técnico de la Selección Mexicana.

"Tuve pláticas, porque estaba en el Consejo de la Federación, ¿te acuerdas? Según yo, seguía", mencionó Campos, refiriéndose a su papel en el Consejo de Expertos que había sido formado por la Federación Mexicana de Futbol para asesorar al cuerpo técnico del Tri.

Jorge Campos no pedía dinero en un inicio

El "Inmortal" explicó que dichas conversaciones con Lozano fueron positivas en un inicio y que no solicitó remuneración alguna por formar parte del Consejo, ya que lo hacía "de corazón".

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista fue cuando Campos relató cómo Martinoli influyó en su decisión de no continuar con las pláticas para ser parte del cuerpo técnico de Jaime Lozano.

Según Campos, Martinoli le dijo: "No hay jugadores. Para el proceso, no voy a hacer magia, no soy mago", en referencia a las dificultades que enfrenta la Selección Mexicana en la actualidad.

A pesar de estas bromas entre compañeros, Jorge Campos explicó que su intención era respaldar a Jaime Lozano en su gestión, pero finalmente optó por no aceptar el puesto.

"Con Jimmy hablé varias veces y le dije: ‘Jimmy, te agradezco lo que me estás ofreciendo, lo que me estás pidiendo’. Hablé con gente de la Federación, todo iba muy bien", declaró el exarquero.

Campos se alejó del Tricolor por falta de procesos

Campos fue claro al señalar que uno de los motivos por los que decidió no integrarse al equipo de trabajo de Jaime Lozano fue la falta de un proceso estructurado en la Selección Mexicana.

Según el exportero, si el proyecto de Lozano no funcionaba, deberían despedir a todos, ya que no había un verdadero apoyo hacia el técnico.

El exfutbolista lamentó la falta de lealtad en el futbol mexicano, mencionando a figuras como Javier Aguirre y Rafael Márquez, a quienes respeta, pero criticando la falta de un plan claro y a largo plazo en el Tricolor. "Quiero un chi…", comentó Campos, mostrando su frustración por la situación actual del equipo nacional.

En otro tema de la conversación, Jorge Campos habló sobre su actual rol como comentarista en TV Azteca y bromeó sobre su salario en la cadena.

"Me pagan mucho en Azteca", confesó el exjugador, asegurando que solo se iría a TUDN si despedían a Faitelson, ya que tendrían que cubrir su elevado sueldo.

