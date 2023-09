Selección Mexicana: Julián Quiñones reportará de inmediato con Jaime Lozano en el Tricolor

Julián Quiñones vivirá su primera experiencia en la Selección Mexicana, pues Jaime Lozano pidió al delantero del América para la Fecha FIFA de septiembre, en donde el Tricolor tendrá dos partidos amistosos en Estados Unidos.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) se encargó de todo lo necesario para que el ariete de las Águilas esté unos días en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con el resto de los convocados por Lozano, de acuerdo con información de Gibrán Araige de TUDN.

Julián Quiñones celebra un gol con el América en la Liga MX. Foto: Mexsport

En la lista de 24 convocados de Jaime Lozano la Fecha FIFA el nombre que brilló por su ausencia fue el de Quiñones, aunque después se supo que no fue llamado porque el delantero del América todavía no tiene su carta de naturalización.

Pese a que no tiene el papel que lo acredita como ciudadano mexicano y que por ende le permite ser convocado por la Selección Mexicana, no hay nada que impida que Quiñones esté en las instalaciones de la FMF como un sparring, ya que no se rompe ninguna regla de la FIFA.

Según la información de TUDN, Julián Quiñones concentrará con el Tricolor el lunes 4, martes 5, miércoles 6 y jueves 7 de septiembre, siendo este el último día en el que esté con los seleccionados mexicano, pues ese jueves viajan a Estados Unidos.

Así es como será el primer acercamiento de Quiñones a la Selección Mexicana luego que se diera a conocer que el jugador de 26 años de edad prefirió representar al Tri que a la Selección Nacional de Colombia.

Julián Quiñones termina caliente en el Clásico Joven

Apenas ayer el ariete nacido en Magüí Payán, Colombia, disputó el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, partido que terminó con los ánimos muy calientes entre los integrantes de ambos conjuntos, principalmente entre Juan Escobar y Julián Quiñones, quien en el último minuto del duelo le dijo "Me la pelas" al zaguero guaraní.

El defensa de Cruz Azul le respondió al atacante del América, aunque no se alcanza a entender lo que le dijo. El argentino Carlos Rotondi fue otro de los futbolistas celestes que también se enganchó con el atacante de los de Coapa.

En cuanto el árbitro Daniel Quintero pitó el final del encuentro varios integrantes de La Máquina buscaron a Quiñones para encararlo, pero Diego Valdés y otros elementos de las Águilas evitaron que el hecho pasara a mayores.

Julián Quiñones abrió el camino para la victoria del América al marcar el primero de los tres tantos de los azulcrema al minuto 4 del cotejo efectuado en el Coloso de Santa Úrsula.

Richard Sánchez y Brian Rodríguez consiguieron las otras dianas de los azulcremas, mientras que por los de La Noria descontaron Carlos Rotondi y Uriel Antuna.

aar