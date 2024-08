Semifinales de Leagues Cup por primera vez se juegan sin equipos mexicanos

La Liga MX volvió a decepcionar en la Leagues Cup, pues de nueva cuenta en el torneo dejó mucho qué desear y ahora por primera vez en la historia no podrá contar con equipos mexicanos en las semifinales del campeonato en el que enfrentan a equipos de la MLS.

El certamen que inició en 2019 con pocos equipos de ambas ligas ha sufrido muchos cambios y desde el año pasado todos los clubes del balompié mexicano y estadounidense se ven las caras, pero al parecer es un campeonato que a la Liga MX no le cae muy bien y no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella, ya que varios futbolistas y entrenadores se han quejado que los partidos solamente se jueguen en Estados Unidos y no sea también con una visita a México.

En esta ocasión Columbus, Philadelphia, LAFC y Colorado son los equipos que pelearán por el pase a la final y tener un nuevo campeón, pues el Inter Miami se quedó en el camino y es el club que más recientemente levantó el trofeo.

Las dos plantillas mexicanas que llegaron más lejos, fueron América y Mazatlán, pero ambas cayeron eliminadas el pasado fin de semana.

Este torneo, que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX durante un mes, ha sido un reto para los equipos mexicanos. Los últimos representantes de la Liga MX, América y Mazatlán, fueron eliminados en los Cuartos de Final, dejando el camino libre para que los equipos de la MLS se adueñaran de la competencia.

La edición del año pasado fue testigo de la victoria del Inter Miami, liderado por Lionel Messi, en una emocionante final contra Nashville que se definió en los penaltis. A pesar de que en esa ocasión Monterrey representó a la Liga MX en las Semifinales, en 2024 la historia ha sido diferente.

Este miércoles se llevarán a cabo los duelos de Semifinales. Columbus Crew, campeón de la MLS Cup 2023, se enfrentará al Philadelphia Union. El Columbus Crew, dirigido por Wilfried Nancy, ha mostrado un estilo de juego ofensivo y cuenta con jugadores clave como el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández y el uruguayo Diego Rossi.

El Philadelphia, por su parte, se ha consolidado como uno de los equipos más consistentes, alcanzando las Semifinales en ambas ediciones del torneo. El equipo buscará una vez más llegar a la final y hacerse con el título.

En el otro duelo, Los Angeles FC se medirán con los Colorado Rapids. Los Angeles FC, campeones de la MLS Cup en 2022 y finalistas en 2023, han demostrado ser uno de los equipos más fuertes de la liga. Aunque ya no cuentan con el mexicano Carlos Vela, la reciente incorporación del delantero francés Olivier Giroud ha fortalecido su ataque, uniéndose a jugadores como Denis Bouanga, máximo goleador de la MLS en 2023.

Los Colorado Rapids, que han sorprendido a todos al llegar a esta etapa, han eliminado a tres equipos de la Liga MX: América, Toluca y Juárez.