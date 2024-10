Shocker revela impactante verdad tras su salida de la clínica de Julio César Chávez contra las adicciones

Después de seis meses de tratamiento en la clínica de rehabilitación contra las adicciones de Julio César Chávez, ubicada en Culiacán, Sinaloa, el luchador Shocker admitió que a pesar de estar limpio, tiene un miedo más grande, que incluso supera el temor a la muerte.

En una de las entrevistas tras concluir su internamiento, '1000 % Guapo' confesó su angustia por volver a caer en el consumo de drogas, una preocupación que lo sigue acompañando mientras busca mantenerse firme en su recuperación.

Durante una conversación con 'El Planchitas', el luchador compartió lo que considera una de sus mayores inquietudes al salir del centro de desintoxicación, pues a pesar de haber encontrado otro estado de consciencia en su vida, no quiere perder el avance que lleva hasta ahora.

"No quiero volver a sufrir. No quiero volver a ver a mi hija sufrir, pero principalmente, yo no quiero volver a perder lo que tengo el día de hoy: ese amor por mí mismo, esa tranquilidad que siento, esa paz, esa armonía que siento conmigo mismo, digo, y no crean que soy toda espiritualidad, pero sí me siento diferente", confesó.

El gladiador atravesó por varias situaciones difíciles en su vida, siendo una de las más recientes su detención en Oaxaca, cuando fue acusado de destrozos dentro de un hotel mientras estaba bajo los efectos de sustancias nocivas. En aquel momento, Shocker incluso intentó quitarse la vida, lo que encendió las alarmas sobre su salud mental; sin embargo, el luchador asegura que no le teme a la muerte.

No le tengo miedo a la muerte... Tengo miedo a recaer, a volver a consumir drogas porque no es agradable que te vean así Shocker / 'El Planchitas'

Para ícono del deporte mexicano, el reto ahora es mantenerse en pie, lejos de las adicciones que tanto daño le han causado, mientras lucha por preservar la paz y la armonía que ha encontrado con una nueva perspectiva de la vida.

Shocker habla sobre su proceso de recuperación

El luchador, Shocker, platicó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, donde compartió detalles sobre su estado de salud y su trabajo para poder reincorporarse a la sociedad. El '1000% Guapo' confesó que su proceso de recuperación fue un camino largo y desafiante, pero este esfuerzo lo motivó a seguir adelante.

"He estado en varios tratamientos; este sería el cuarto bien hecho. Los otros también estuvieron bien, pero había mucha renuencia de mi parte. Creo que en este ya hubo un aprendizaje más profundo, más interno, y me siento muy completo, muy pleno", destacó al salir de la clínica.

Durante años, Shocker se mostró reacio a aceptar ayuda, pero su experiencia en la clínica de Julio César Chávez le abrió los ojos. Tras tocar fondo, el luchador comprendió que enfrentar un proceso de recuperación y vital para su bienestar.

Aqui con mi amigo shocker en la clinica baja del sol ya tomando terapia para su pronta recuperación y con muchos animos saludos pic.twitter.com/eiqT41V48c — Julio César Chávez (@Jcchavez115) April 17, 2024

