Simone Biles se baña de oro en el all around individual

La final de la competencia individual del all around de gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un evento espectacular, terminando con la coronación de la estadounidense Simone Biles como campeona olímpica en su regreso a esta competencia, de la cual se había retirado en Tokio 2020, pero en la que ya había logrado el oro en la justa de Río 2016.

Biles, de 27 años de edad, es la tercera gimnasta en obtener dos títulos olímpicos en la prueba individual. Emuló a Larisa Latynina, quien lo hizo para la Unión Soviética en 1956 y 1960, y a Vera Caslavska con Checoslovaquia en 1964 y 1968. La de Estados Unidos tuvo puntuación de 59.131, poco más de un punto por arriba de la brasileña Rebeca Andrade, quien con 57.932 se quedó con la plata. El bronce se lo llevó la estadounidense Sunisa Lee (56.465).

Simone Biles y Sunisa Lee celebran tras lograr el 1-3 para Estados Unidos, ayer. Foto: Reuters

La nacida en Columbus, Ohio, también se convirtió en la mujer de mayor edad en colgarse la presea áurea en el all around desde la edición de Helsinki 1952, cuando se coronó con 30 años la soviética Maria Gorokhovskaya.

La originaria de Columbus, Ohio, tuvo un regreso triunfal al all around, prueba en la que hace tres años en Tokio no compitió al tomar la decisión de retirarse para concentrarse en su salud mental.

La lucha por el oro fue intensa y se decidió hasta la última competidora. La segunda rotación, en las barras asimétricas, no fue la mejor para Biles, quien obtuvo una puntuación de 13.733, quedando por detrás de Rebeca Andrade (14.666), la italiana Alice D’Amato (14.800), la argelina Kaylia Nemour (15.533) y su compañera y campeona olímpica anterior, Sunisa Lee quien obtuvo puntuación de 14.866.

La gimnasta celebra con su medalla de oro conseguida ayer en la Bercy Arena. Foto: Reuters

Al finalizar esta rotación, el tablero mostraba a Andrade en primer lugar con un total de 29.766, seguida de Nemour con 29.566 y Biles en tercera posición con 29.499.

Sin embargo, en la tercera rotación, la barra de equilibrio, la estadounidense de 27 años tuvo una actuación que la devolvió a la cima de la tabla al conseguir una puntuación de 14.566. D’Amato obtuvo 14.033, intentando mantenerse en la lucha por las medallas, mientras que Nemour recibió 13.033 y Andrade 14.133, lo cual no fue suficiente para mantenerse en lo más alto.

Fanáticos de la gimnasta le brindaron su apoyo desde las gradas durante la final. Foto: Reuters

La competencia se cerró con las rutinas de suelo, en las que Alice D’Amato y Kaylia Nemour se jugaban el bronce. A pesar de los primeros lugares, la actuación de Sunisa Lee en el suelo se llevó la ovación del público, y con un puntaje de 13.666, se colocó en primer lugar en esa rotación. Esta puntuación fue suficiente para superar a la italiana y a la argelina, quienes peleaban por el tercer lugar.

Finalmente, Simone Biles se alzó como la campeona olímpica del all around individual, consolidando su legado como una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. Rebeca Andrade se llevó la plata, y la competencia por el bronce se resolvió a favor de la italiana Alice D’Amato. Esta final quedará en la historia por la calidad de las gimnastas y la intensidad de la competencia.

El presidente del COI, Thomas Bach, felicita a la gimnasta estadounidense, ayer. Foto: Reuters

Fue el segundo oro en París 2024 para Biles luego de que ya había obtenido en el all around por equipos con el resto de las integrantes de Estados Unidos.

Biles y Lee acabaron fundiéndose en un abrazo para festejar el 1-3 de Estados Unidos en esta prueba.

La de Columbus, Ohio, todavía aspira a obtener tres metales dorados más en tierras francesas, pues le falta competir en las finales de salto de potro, viga de equilibrio y suelo, las cuales disputa entre el sábado 3 y el lunes 5 de agosto en la Bercy Arena de París.

Simone Biles (centro) al lado de Rebeca Andrade (izq.) y Sunisa Lee (der.). Foto: Reuters